Интер согласовал контракт с Бельерином

Миланский «Интер» согласовал контракт с защитником лондонского «Арсенала» Эктором Бельерином.
Итальянцы рассчитывают взять игрока на правах аренды, прописав в ней пункт выкупа. В «Интере» Бельерин заменит Ашрафа Хакими, который был продан в ПСЖ.
В прошлом сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 4 ассистами. Трансферная стоимость 26-летнего испанского защитника оценивается в 25 миллионов евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.