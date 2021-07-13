Интер согласовал контракт с Бельерином

Миланский «Интер» согласовал контракт с защитником лондонского «Арсенала» Эктором Бельерином.

Итальянцы рассчитывают взять игрока на правах аренды, прописав в ней пункт выкупа. В «Интере» Бельерин заменит Ашрафа Хакими, который был продан в ПСЖ.

В прошлом сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 4 ассистами. Трансферная стоимость 26-летнего испанского защитника оценивается в 25 миллионов евро.