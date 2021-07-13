Расшифровано, что означал жест Бонуччи после гола в финале Евро-2020

Леонардо показал буквы L и M, посвятив забитый гол своей семье

  • 13.07.2021 06:50
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Расшифровано, что означал жест Бонуччи после гола в финале Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия выиграла Евро-2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

На 67-й минуте Леонардо Бонуччи сравнял счет и дал шанс сборной Италии на победу в турнире.

Свой гол Лео отпраздновал очень оригинально. Сначала сделал непонятный жест руками и пальцами, а затем круговыми движениями поднес палец ко рту, надув щеки.

В соцсетях пытались отгадать: что означал жест Бонуччи после гола?

Первый жест, как оказалось, означал буквы L и M. То есть, Бонуччи посвятил гол своей семье. У него два сына – Лоренцо и Маттео, а также дочь Матильда и жена Мартина.

Второй жест Бонуччи исполнял уже не раз. Отец Леонардо пролил свет на происходящее:

«Идея этого жеста появилась, когда Лео был в компании друзей, причем никто из них не болел за «Ювентус», они поддерживали другие команды. Лео сказал им: «Прополощите рот с мылом перед тем как говорить про «Ювентус». Именно этому и посвящен жест».

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Источник — Sport.ua

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