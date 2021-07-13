Расшифровано, что означал жест Бонуччи после гола в финале Евро-2020

Сборная Италия выиграла Евро-2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).
На 67-й минуте Леонардо Бонуччи сравнял счет и дал шанс сборной Италии на победу в турнире.
Свой гол Лео отпраздновал очень оригинально. Сначала сделал непонятный жест руками и пальцами, а затем круговыми движениями поднес палец ко рту, надув щеки.
В соцсетях пытались отгадать: что означал жест Бонуччи после гола?
Первый жест, как оказалось, означал буквы L и M. То есть, Бонуччи посвятил гол своей семье. У него два сына – Лоренцо и Маттео, а также дочь Матильда и жена Мартина.
Второй жест Бонуччи исполнял уже не раз. Отец Леонардо пролил свет на происходящее:
«Идея этого жеста появилась, когда Лео был в компании друзей, причем никто из них не болел за «Ювентус», они поддерживали другие команды. Лео сказал им: «Прополощите рот с мылом перед тем как говорить про «Ювентус». Именно этому и посвящен жест».
Wat betekent dit gebaar? #dtv #Bonucci #Euro2020Final #ITAENG 🤌 pic.twitter.com/XoPXMcgFNN— Ilonka Leenheer (@IlonkaLeenheer) July 11, 2021
BONUCCI BRINGS #ITA BACK ⚽️ pic.twitter.com/0uGsk4i79m— B/R Football (@brfootball) July 11, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.