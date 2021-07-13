Малиновский выписан из больницы после операции

Украинец идет на поправку

  • 13.07.2021 04:02
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  • 1 комментарий
Малиновский выписан из больницы после операции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский выписан из больницы в Милане.

6 июля Малиновский успешно перенес операцию на животе. У 28-летнего футболиста была грыжа.

Руслан уже проводит время с семьей. Видео Малиновского, гуляющего в парке с дочерью, выложила его жена - Роксана.

Ожидается, что восстановление Малиновского будет длится около 45 дней.

Напомним, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0:4).

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 13.07.2021 04:35
    0
    ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ СКОРЕЙШЕГО ТЕБЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОСТОНАВЛЕНИЯ
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 13.07.2021 04:35
    0
    ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ СКОРЕЙШЕГО ТЕБЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОСТОНАВЛЕНИЯ
    Ссылка
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