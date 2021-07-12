ВИДЕО. Гарет САУТГЕЙТ: «Футболисты сделали все, что могли»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение команды в финале Евро-2020 от Италии:
«Футболисты сделали все, что могли. Это касается не только сегодняшнего вечера, но и всего турнира. Они должны держать головы высоко поднятыми. Эта команда в течение последнего месяца дарила прекрасные вечера всем англичанам. Но сегодня все было иначе, и мы всех огорчили, потому что были так близко, но не сумели взять трофей».
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Источник — Sport.ua
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