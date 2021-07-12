ВИДЕО. Гарет САУТГЕЙТ: «Футболисты сделали все, что могли»

Наставник сборной Англии – о поражении в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 20:14
  • 761 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гарет САУТГЕЙТ: «Футболисты сделали все, что могли»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение команды в финале Евро-2020 от Италии:

«Футболисты сделали все, что могли. Это касается не только сегодняшнего вечера, но и всего турнира. Они должны держать головы высоко поднятыми. Эта команда в течение последнего месяца дарила прекрасные вечера всем англичанам. Но сегодня все было иначе, и мы всех огорчили, потому что были так близко, но не сумели взять трофей».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 20:40
    +1
    Спасибо, мистер Саутгейт! Но пройдёт время, утихнет боль и вы сможете признать свои ( именно ваши) ошибки в финале! Быстрый гол спутал ваш план на игру. А вы, получив этот мяч преимущества, вместо того, чтобы играть свою игру, доминировать, вцепились в результат и всеми силами старались его удержать. Синица в руках… а после того, как Италия отыгралась, вы не смогли ответить. Уэмбли понимал, что шансов в серии пенальти не будет. И гнал вас вперёд. Кейн устал, Стерлинга вчера видно не было. Вопрос. А что же вы Грилиша так поздно выпустили. А рэшфорд и санчо? Эти двое должны были играть экстратаймы. И последнее. Грилиш сказал, что хотел бить пенальти. Это правда, что вы не услышали его и отправили Сака на голгофу?
    Ссылка
    Олексій Герщук
    online
      Олексій Герщук, 12.07.2021 20:35
    -2
    Як задовбали дилетанти, які після кожної поразки шукають у всьому позитив. Забрати усі привілеї, шалені гонорари, нехай грають за ставку, не бажають? нехай ідуть нах@й. Футбол вже давно перетворився на фарс та просте заробляння грошей, про показуху та блюзнірство гравців я взагалі мовчу.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 12.07.2021 20:27
    -1
    Хреново ты их тренировал Италия тоже до прихода Манчини была не топ
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    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 20:40
    +1
    Спасибо, мистер Саутгейт! Но пройдёт время, утихнет боль и вы сможете признать свои ( именно ваши) ошибки в финале! Быстрый гол спутал ваш план на игру. А вы, получив этот мяч преимущества, вместо того, чтобы играть свою игру, доминировать, вцепились в результат и всеми силами старались его удержать. Синица в руках… а после того, как Италия отыгралась, вы не смогли ответить. Уэмбли понимал, что шансов в серии пенальти не будет. И гнал вас вперёд. Кейн устал, Стерлинга вчера видно не было. Вопрос. А что же вы Грилиша так поздно выпустили. А рэшфорд и санчо? Эти двое должны были играть экстратаймы. И последнее. Грилиш сказал, что хотел бить пенальти. Это правда, что вы не услышали его и отправили Сака на голгофу?
    Ссылка
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