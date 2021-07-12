Лозанна. Завацкая проиграла россиянке в первом раунде

Украинка прекратила борьбу на турнире

  • 12.07.2021 19:50
  • 1358 просмотров
  • 12 комментариев
Лозанна. Завацкая проиграла россиянке в первом раунде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде грунтового турнира WTA в швейцарской Лозанне в трех сетах проиграла россиянке Наталье Вихлянцевой. Матч продолжался 2 часа и 28 минут.

1-й раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 4:6, 0:6

Ранее Завацкая не сумела пробиться в основную сетку Уимблдона-2021.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 12.07.2021 22:04
    +5
    Зате завтра чекаємо нові фото Катаржини з престижного курорта в Монако
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 12.07.2021 21:37
    -1
    Доходяжка какая-то,ещё одна
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 21:08
    0
    Про різницю, це Ви Квітовій скажіть.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 12.07.2021 21:06
    0
    У Катарины перспектив никаких, на нее надежд возлагать не стоит. Помню пару лет назад смотрел ее игру и она так грязно выругалась, что стало все понятно)) А если серьезно, то по игре она слабенькая, нет тех инстинктов что у Марты например, максимум в топ-70 когда-то залетит и то надо очень постараться.
    Ссылка
    серж жорж
      серж жорж, 12.07.2021 21:00
    +4
    Александр Науменко, 12.07.2021 20:46
    ВТА показує 23.
    Разницы нет 22 или 23 Леся это теннисистка которая очень долго было в топ 50 .Это пример для молодых смотри и повторяй .
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:46
    0
    Elis, 12.07.2021 20:37
    Леся була 22 в рейтингу, Катаріні таке поки навіть не снилося. А за здоров'ям так, десь схожі.
    ВТА показує 23.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.07.2021 20:37
    +3
    Sinichkin, 12.07.2021 20:10
    Завацька, клон Цуренко.
    Леся була 22 в рейтингу, Катаріні таке поки навіть не снилося. А за здоров'ям так, десь схожі.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:32
    +4
    Sinichkin, 12.07.2021 20:10
    Завацька, клон Цуренко.
    У Лесі травма, а у Катаріни когнітивний дисонанс.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:28
    0
    Пройшло три тижня з УИ і нічого не змінилося. Завацька стає другою Чєрнишовою. Пора закінчувати з тенісом.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 12.07.2021 20:14
    +3
    Зачем играть лучше в модельный бизнес уйти или фото -модели!!! А не позориться !!!
    Ссылка
    Sinichkin
      Sinichkin, 12.07.2021 20:10
    -3
    Завацька, клон Цуренко.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 12.07.2021 19:59
    +7
    Що, знов тіло підвело?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 12.07.2021 19:59
    +7
    Що, знов тіло підвело?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.07.2021 22:04
    +5
    Зате завтра чекаємо нові фото Катаржини з престижного курорта в Монако
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 12.07.2021 21:00
    +4
    Александр Науменко, 12.07.2021 20:46
    ВТА показує 23.
    Разницы нет 22 или 23 Леся это теннисистка которая очень долго было в топ 50 .Это пример для молодых смотри и повторяй .
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:32
    +4
    Sinichkin, 12.07.2021 20:10
    Завацька, клон Цуренко.
    У Лесі травма, а у Катаріни когнітивний дисонанс.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 12.07.2021 20:37
    +3
    Sinichkin, 12.07.2021 20:10
    Завацька, клон Цуренко.
    Леся була 22 в рейтингу, Катаріні таке поки навіть не снилося. А за здоров'ям так, десь схожі.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 12.07.2021 20:14
    +3
    Зачем играть лучше в модельный бизнес уйти или фото -модели!!! А не позориться !!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 21:08
    0
    Про різницю, це Ви Квітовій скажіть.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 12.07.2021 21:06
    0
    У Катарины перспектив никаких, на нее надежд возлагать не стоит. Помню пару лет назад смотрел ее игру и она так грязно выругалась, что стало все понятно)) А если серьезно, то по игре она слабенькая, нет тех инстинктов что у Марты например, максимум в топ-70 когда-то залетит и то надо очень постараться.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:46
    0
    Elis, 12.07.2021 20:37
    Леся була 22 в рейтингу, Катаріні таке поки навіть не снилося. А за здоров'ям так, десь схожі.
    ВТА показує 23.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:28
    0
    Пройшло три тижня з УИ і нічого не змінилося. Завацька стає другою Чєрнишовою. Пора закінчувати з тенісом.
    Ссылка
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