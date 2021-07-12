Лозанна. Завацкая проиграла россиянке в первом раунде

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде грунтового турнира WTA в швейцарской Лозанне в трех сетах проиграла россиянке Наталье Вихлянцевой. Матч продолжался 2 часа и 28 минут.
1-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 4:6, 0:6
Ранее Завацкая не сумела пробиться в основную сетку Уимблдона-2021.
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Источник — Sport.ua
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