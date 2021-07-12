Интер расторг контракт с полузащитником

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с 28-летним португальским полузащитником Жоау Мариу. Теперь он, скорее всего, на правах свободного агента перейдет в «Бенифку».
«Интер» подписал Жоау Мариу летом 2016 года за 40 миллионов евро, однако хавбек не смог проявить себя в стане миланского клуба.
Прошлый сезон Мариу провел в аренде в «Спортинге», откуда и переходил в «Интер» в 2016 году. На его счету 2 гола и 2 ассиста в 34 матчах за «Спортинг» во всех турнирах в сезоне 2020/2021.
На прошлой неделе «Интер» продал в ПСЖ Ашрафа Хакими.
Источник — ФК Интер
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