Алан ШИРЕР: «Я разочарован. Но футбол может быть жестоким»

Специалист подвел итоги поражения Англии от Италии в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 18:48
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Алан ШИРЕР: «Я разочарован. Но футбол может быть жестоким»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение английской национальной команды от Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020.

«Я, как и все, разочарован, но футбол может быть жестоким. Эта игра зачастую жестока, и я с этим знаком лично. К сожалению, парни будут испытывать утром боль, злость, разочарование, и эти чувства будут сопровождать их какое-то время», — считает Ширер.

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Источник — УЕФА

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