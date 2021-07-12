Алан ШИРЕР: «Я разочарован. Но футбол может быть жестоким»

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение английской национальной команды от Италии (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020.

«Я, как и все, разочарован, но футбол может быть жестоким. Эта игра зачастую жестока, и я с этим знаком лично. К сожалению, парни будут испытывать утром боль, злость, разочарование, и эти чувства будут сопровождать их какое-то время», — считает Ширер.