«Ливерпуль» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Вирджил Ван Дейк возобновил тренировки после тяжелой травмы.

В октябре прошлого года Ван Дейк порвал крестообразные связки колена и с тех пор на поле не выходил, пропустив в том числе и Евро-2020.

До травмы в прошлом сезоне Ван Дейк успел провести 8 матчей за «Ливерпуль» и забить 1 гол. Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готовится продлить контракт с Ван Дейком.