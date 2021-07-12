«Ливерпуль» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Вирджил Ван Дейк возобновил тренировки после тяжелой травмы.
В октябре прошлого года Ван Дейк порвал крестообразные связки колена и с тех пор на поле не выходил, пропустив в том числе и Евро-2020.
До травмы в прошлом сезоне Ван Дейк успел провести 8 матчей за «Ливерпуль» и забить 1 гол. Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готовится продлить контракт с Ван Дейком.
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Источник — ФК Ливерпуль
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