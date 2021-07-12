Алессандро ФЛОРЕНЦИ: «Футбол едет в Рим, англичане ошиблись»

Защитник сборной Италии – о победе в чемпионате Европы

  • 12.07.2021 18:42
  • 1339 просмотров
  • 3 комментария
Алессандро ФЛОРЕНЦИ: «Футбол едет в Рим, англичане ошиблись»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци прокомментировал завоевание командой титула чемпионов Европы:

«Посвящаем эту победу итальянцам всего мира. Мы в очередной раз доказали, если это было нужно, что мы – особенный народ. Футбол едет в Рим, англичане ошибались. Без команды не могло быть этой победы.

Мы действовали как единое целое от начала до конца. Мы – команда, и люди узнают себя в нас. Мы слишком давно не брали этот трофей, так что теперь будем в полной мере наслаждаться этим моментом со всем итальянским народом».

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.07.2021 19:51
    0
    нужно иметь уважение к фанатам и других стран по сколько они тоже поддерживали сборную Италии
    неуважение
    Ссылка
    Ihor Schtoma
    online
      Ihor Schtoma, 12.07.2021 18:50
    +2
    Bravo Alessandro!!!!!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 18:47
    0
    🇮🇹🏆😉
    Ссылка
    Ihor Schtoma
    online
      Ihor Schtoma, 12.07.2021 18:50
    +2
    Bravo Alessandro!!!!!
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 12.07.2021 19:51
    0
    нужно иметь уважение к фанатам и других стран по сколько они тоже поддерживали сборную Италии
    неуважение
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 18:47
    0
    🇮🇹🏆😉
    Ссылка
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