Алессандро ФЛОРЕНЦИ: «Футбол едет в Рим, англичане ошиблись»

Игрок сборной Италии Алессандро Флоренци прокомментировал завоевание командой титула чемпионов Европы:

«Посвящаем эту победу итальянцам всего мира. Мы в очередной раз доказали, если это было нужно, что мы – особенный народ. Футбол едет в Рим, англичане ошибались. Без команды не могло быть этой победы.

Мы действовали как единое целое от начала до конца. Мы – команда, и люди узнают себя в нас. Мы слишком давно не брали этот трофей, так что теперь будем в полной мере наслаждаться этим моментом со всем итальянским народом».