Гари ЛИНЕКЕР: «Англия должна стать более атакующей»

Легенда сборной Англии – о команде Гарета Саутгейта

  • 12.07.2021 18:20
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
Гари ЛИНЕКЕР: «Англия должна стать более атакующей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Экс- форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал о том, в каком направлении должна развиваться команда Гарета Саутгейта после поражения в финале Евро-2020 от Италии:

«Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой. У нас очень много талантливых игроков нападения, но иногда складывается впечатление, что мы сами боимся использовать это преимущество».

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Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 12.07.2021 18:39
    +1
    Не, ну на самом деле... Англия очень "тяжелая" команда, индивидуалы есть, но игры.. нет.. Состав ничем не хуже Италии, или Испании, но игры нет! Такое впечатление, что игроки выходят какие-то "затянутые". Думаю проблема в первую очередь в тренере, пускай он и вывел команду в финал, но Вы видели сетку Италии и Англии? С таким составом никакой тренерской мысли, просто как у Блохина "комон плей" и все... Его же проеб с пенальти, как можно ставить бить пенальти челов , которые даже мяча толком не смогли тронуть?
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 12.07.2021 18:39
    +1
    Не, ну на самом деле... Англия очень "тяжелая" команда, индивидуалы есть, но игры.. нет.. Состав ничем не хуже Италии, или Испании, но игры нет! Такое впечатление, что игроки выходят какие-то "затянутые". Думаю проблема в первую очередь в тренере, пускай он и вывел команду в финал, но Вы видели сетку Италии и Англии? С таким составом никакой тренерской мысли, просто как у Блохина "комон плей" и все... Его же проеб с пенальти, как можно ставить бить пенальти челов , которые даже мяча толком не смогли тронуть?
    Ссылка
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