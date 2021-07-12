Гари ЛИНЕКЕР: «Англия должна стать более атакующей»

Экс- форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал о том, в каком направлении должна развиваться команда Гарета Саутгейта после поражения в финале Евро-2020 от Италии:

«Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой. У нас очень много талантливых игроков нападения, но иногда складывается впечатление, что мы сами боимся использовать это преимущество».