Гари ЛИНЕКЕР: «Англия должна стать более атакующей»

Экс- форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал о том, в каком направлении должна развиваться команда Гарета Саутгейта после поражения в финале Евро-2020 от Италии:
«Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой. У нас очень много талантливых игроков нападения, но иногда складывается впечатление, что мы сами боимся использовать это преимущество».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.