Джек ГРИЛИШ: «Я сказал, что хочу пробить пенальти»

Хавбек сборной Англии ответил на критику

  • 12.07.2021 18:04
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Джек ГРИЛИШ: «Я сказал, что хочу пробить пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения сборной Англии в серии пенальти от Италии в финале Евро-2020 многие обвинили Джека Грилиша в том, что он отказался бить пенальти, переложив ответственность на 19-летнего Букайо Сака.

Однако Грилиш ответил скептикам в своем Твиттере, заявив, что был готов бить пенальти:

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь».

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Источник — Twitter

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