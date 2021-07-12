Джек ГРИЛИШ: «Я сказал, что хочу пробить пенальти»

После поражения сборной Англии в серии пенальти от Италии в финале Евро-2020 многие обвинили Джека Грилиша в том, что он отказался бить пенальти, переложив ответственность на 19-летнего Букайо Сака.

Однако Грилиш ответил скептикам в своем Твиттере, заявив, что был готов бить пенальти:

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь».