Сергей КОВАЛЕЦ: «У Саутгейта ничего не получилось с заменами»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мнением о финале Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 по пенальти).

— Быстрый гол англичан повлиял на развитие событий?

— Этот мяч должен был помочь Англии. Как это было у британцев и во встрече с Украиной. Однако в финале подопечные Гарета Саутгейта в какой-то мере очень рано уверовали в победу, поскольку во втором тайме они начали слишком уж глубоко садиться к своей штрафной.

Итальянцы в этот период времени были острее, возможно, потому, что они имели на один день больше для отдыха. В свою очередь, лидеры англичан Харри Кейн и Рахим Стерлинг не показали всего того, на что эти футболисты способны.

— Итальянцы по ходу игры нашли свой шанс. После этого, кто был ближе к успеху до серии 11-метровых?

— Итальянцы. Если бы после того, как они сравняли счет, они сразу забили второй мяч, а возможность для этого была, то дополнительного времени не понадобилось бы. Италия не теряла мяч в простых ситуациях, а у англичан, по сути, не получалась контригра. К тому же и заменами лучше воспользовался Манчини, у Саутгейта в этом плане вообще ничего не получилось.

— Серия пенальти — это лотерея?

— Не совсем. Это мастерство и психологическая устойчивость тех, кто пробивает и тех, кто старается отразить удар.