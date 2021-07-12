Сергей КОВАЛЕЦ: «У Саутгейта ничего не получилось с заменами»

Специалист подвел итоги финала Евро-2020 Италия — Англия

  • 12.07.2021 17:29
  • 447 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей КОВАЛЕЦ: «У Саутгейта ничего не получилось с заменами»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился мнением о финале Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 по пенальти).

— Быстрый гол англичан повлиял на развитие событий?
— Этот мяч должен был помочь Англии. Как это было у британцев и во встрече с Украиной. Однако в финале подопечные Гарета Саутгейта в какой-то мере очень рано уверовали в победу, поскольку во втором тайме они начали слишком уж глубоко садиться к своей штрафной.

Итальянцы в этот период времени были острее, возможно, потому, что они имели на один день больше для отдыха. В свою очередь, лидеры англичан Харри Кейн и Рахим Стерлинг не показали всего того, на что эти футболисты способны.

— Итальянцы по ходу игры нашли свой шанс. После этого, кто был ближе к успеху до серии 11-метровых?
— Итальянцы. Если бы после того, как они сравняли счет, они сразу забили второй мяч, а возможность для этого была, то дополнительного времени не понадобилось бы. Италия не теряла мяч в простых ситуациях, а у англичан, по сути, не получалась контригра. К тому же и заменами лучше воспользовался Манчини, у Саутгейта в этом плане вообще ничего не получилось.

— Серия пенальти — это лотерея?
— Не совсем. Это мастерство и психологическая устойчивость тех, кто пробивает и тех, кто старается отразить удар.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности