Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Блашко выступит на летнем чемпионате мира»

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал об индивидуальной подготовке Дарьи Блашко.

«У меня был разговор с Владимиром Махлаевым о Блашко. Насколько я понял, он будет на том же сборе в Хохфильцене, что и мы. Возможно, позже подключится в Антхольц-Антерсельве, чтобы посмотреть на то, как мы работаем, как они готовы.

Махлаев попросил организовать сбор там, где мы будем. Просто чтобы видеть друг друга, увидеть уровень Даши. Договорился с ним о старте на летнем чемпионате мира. Знаем, что Даша всегда была сильной на роликах. Есть спортсмены, которым техника на роликах дает больше, чем на лыжах. Она может там на высоком уровне выступить», - сказал Велепец.