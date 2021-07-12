Гарет САУТГЕЙТ: «Чувствовал себя так, словно из меня нутро вырвали»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги Евро-2020. В финале Англия проиграла Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

«Тренер постоянно чему-то учится. Ныне у меня за плечами важнейшие игры в международном футболе. Они заставляют пройти тебя через невероятные качели. Невозможно всегда принимать верные решения, но иногда ты выигрываешь, несмотря на это.

Чтобы добиваться устойчивого командного успеха, требуется стабильный прогресс и постоянное участие в решающих стадиях турниров. Утром чувствовал себя так, словно из меня нутро вырвали, но надо констатировать признаки стабильности. Мы играли в полуфинале ЧМ, а теперь в финале Евро. Это шаг в верном направлении», — отметил Саутгейт.