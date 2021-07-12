Сергей КОВАЛЕЦ: «Быстрый гол не повлиял на тактические действия англичан»

Чемпионом Европы по футболу стала сборная Италии, которая в финале в серии послематчевых пенальти одолела англичан.

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, что помешало британцам склонить чаши весов в свою пользу.

«На мой взгляд, быстрый гол не повлиял на тактические действия англичан. Ведь они и в предыдущих своих поединках на еврофоруме старались играть от обороны. Однако меня несколько удивило то, что британцы слишком глубоко оттягивались на свою половину поля, и при такой расстановке сил им сложно было организовывать молниеносные контрвыпады.

Возможно, хозяева просто начали сдавать физически. К тому же у них перед финалом было на день меньше отдыха, чем у итальянцев, а на финишной прямой это весомый аргумент.

Говорят, что матч выигрывает нападение, а чемпионат – защита. Именно вот эта образцовая сбалансированность в линиях и позволила итальянцам на одном дыхании пройти весь турнир.

Нужно отдать должное и Роберто Манчини. Чувствовалось, что он максимально доверяет своим подопечным, что для него незаменимых – нет. Вот почему все его замены по ходу поединков всегда шли на пользу. Хотя, думаю, что главный «козырь» итальянцев, все же, командный дух, заряженность на борьбу. Впрочем, такими и должны быть чемпионы», - сказал Ковалец.