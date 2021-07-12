Александр ДЕНИСОВ: «Англия ничего не собиралась делать при счете 1:0»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями от финального поединка на Евро-2020 между Италией и Англией (1:1, 3:2).

«Праздник завершился. Финал, который мог оказаться скучным, который могла испортить Англия. Его испортить не удалось, при всем желании Саутгейта. За это мы должны поблагодарить сборную Италии, которая не сдалась при счете 1:0. Англия ничего не собиралась делать при счете 1:0. Италия сделала этот матч, как и весь чемпионат интересным. Они выигрывают чемпионат Европы во второй раз за свою историю. Англичане не выигрывали Евро вообще. На серию пенальти футболисты сборной Англии вышли растерянными. Три подряд пенальти не забили достаточно опытные игроки. Саутгейт в стартовом составе выпустил Трипьера. Это подразумевало игру в три защитника. Манчини хорош тем, что у него было несколько вариантов. Начал он традиционно, так же как играли итальянцы с первого дня. Шоу забил гол, похожий на гол Зинченко в ворота Швеции.

До какого-то момента план Саутгейта работал. После гола сборной Италии, Саутгейт меняет Трипьера и Англия переходит играть в четыре защитника. Но у них ничего не получалось. Кьеллини – герой матча. Бонуччи – самый возрастной игрок, забивший в финале Евро. Манчини убрал Инсинье и выпустил Беллоти. Италия продолжает играть с форвардом, хочет добиться результата. Саутгейт выпускает Грилиша. Бонуччи, забил с игры и с пенальти, был столпом в центре обороны вместе с Кьеллини. Бонуччи и стал игроком матча. Всем было интересно посмотреть, как эта пара центрбеков справится с Англией, которая забивала только через центр. Мне кажется, мы получили интереснейший турнир. Мы запомним это Евро и благодаря сборной Украины, которая сделала по сути невозможное, с тем ресурсом, который у нас на тот момент был. Мы дошли до четвертьфинала. Мы выбили своих фаворитов – шведов. Далее, сложилось как сложилось», - сказал Денисов.