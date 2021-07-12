ФОТО. Император Италии. Кьеллини в короне и с Кубком вернулся в Рим

Лидер сборной Италии Джорджо Кьеллини во время возвращения в Рим после триумфа на Евро-2020 надел корону и в таком виде встретился с болельщиками, которые приветствуют своих героев.
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Источник — Sport.ua
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«В синем море, в белой пене…»
«В синем море, в белой пене…»
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