ФОТО. Император Италии. Кьеллини в короне и с Кубком вернулся в Рим

Триумфаторы вернулись домой

  • 12.07.2021 14:11
  • 3679 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО. Император Италии. Кьеллини в короне и с Кубком вернулся в Рим
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Италии Джорджо Кьеллини во время возвращения в Рим после триумфа на Евро-2020 надел корону и в таком виде встретился с болельщиками, которые приветствуют своих героев.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.07.2021 15:46
    0
    Skillz, 12.07.2021 15:35
    Объективно, не особо он уже куда то бежал на 90-й минуте, а в наглую схватил Саха за шиворот . Просто его опыт и футбольный ум, плюс хорошо поставленная игра команды в целом, дают ему возможность спокойно выполнять свои функции и быть частью отлаженного механизма А у нас игроки сдыхают от беготни потому что игры как небыло так и нет, бей беги авось что то получиться, как бы там никалаича не хвалили и в жопу не целовали
    Да и бегал он норм, просто в том моменте позицию проиграл из-за того, что мяч через него перелетел, а то, что за шиворот завалил, так других вариантов и не было, на опыте моментально решение принял, что уж лучше желтую получить
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 12.07.2021 15:35
    0
    Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:28
    Учитесь как надо за сборную в 36 лет играть, а наши в 30 уже еле по полю ходят
    Объективно, не особо он уже куда то бежал на 90-й минуте, а в наглую схватил Саха за шиворот . Просто его опыт и футбольный ум, плюс хорошо поставленная игра команды в целом, дают ему возможность спокойно выполнять свои функции и быть частью отлаженного механизма А у нас игроки сдыхают от беготни потому что игры как небыло так и нет, бей беги авось что то получиться, как бы там никалаича не хвалили и в жопу не целовали
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.07.2021 14:50
    +3
    Подводный царь из советского армянского мультфильм.
    «В синем море, в белой пене…»
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:49
    +2
    Invulnerable, 12.07.2021 14:42
    Обычно играет многие так могут не преувеличивай
    Многие в 36 лет чемпионат Европы выигрывают????
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.07.2021 14:48
    0
    Миля рано закончил...мог бьі еще центр защитника сьіграть
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.07.2021 14:46
    +2
    Молодец...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.07.2021 14:44
    0
    Какой же он страшный. Детям лучше не показывать фото.
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 12.07.2021 14:44
    +1
    Кьеллини на Кощея Безсмертного из советских сказок похож
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 12.07.2021 14:42
    -1
    Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:28
    Учитесь как надо за сборную в 36 лет играть, а наши в 30 уже еле по полю ходят
    Обычно играет многие так могут не преувеличивай
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:28
    +6
    Учитесь как надо за сборную в 36 лет играть, а наши в 30 уже еле по полю ходят
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 14:20
    +4
    Красава!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:28
    +6
    Учитесь как надо за сборную в 36 лет играть, а наши в 30 уже еле по полю ходят
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 14:20
    +4
    Красава!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.07.2021 14:50
    +3
    Подводный царь из советского армянского мультфильм.
    «В синем море, в белой пене…»
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:49
    +2
    Invulnerable, 12.07.2021 14:42
    Обычно играет многие так могут не преувеличивай
    Многие в 36 лет чемпионат Европы выигрывают????
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.07.2021 14:46
    +2
    Молодец...
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 12.07.2021 14:44
    +1
    Кьеллини на Кощея Безсмертного из советских сказок похож
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.07.2021 15:46
    0
    Skillz, 12.07.2021 15:35
    Объективно, не особо он уже куда то бежал на 90-й минуте, а в наглую схватил Саха за шиворот . Просто его опыт и футбольный ум, плюс хорошо поставленная игра команды в целом, дают ему возможность спокойно выполнять свои функции и быть частью отлаженного механизма А у нас игроки сдыхают от беготни потому что игры как небыло так и нет, бей беги авось что то получиться, как бы там никалаича не хвалили и в жопу не целовали
    Да и бегал он норм, просто в том моменте позицию проиграл из-за того, что мяч через него перелетел, а то, что за шиворот завалил, так других вариантов и не было, на опыте моментально решение принял, что уж лучше желтую получить
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 12.07.2021 15:35
    0
    Юрий Карпенко, 12.07.2021 14:28
    Учитесь как надо за сборную в 36 лет играть, а наши в 30 уже еле по полю ходят
    Объективно, не особо он уже куда то бежал на 90-й минуте, а в наглую схватил Саха за шиворот . Просто его опыт и футбольный ум, плюс хорошо поставленная игра команды в целом, дают ему возможность спокойно выполнять свои функции и быть частью отлаженного механизма А у нас игроки сдыхают от беготни потому что игры как небыло так и нет, бей беги авось что то получиться, как бы там никалаича не хвалили и в жопу не целовали
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 12.07.2021 14:48
    0
    Миля рано закончил...мог бьі еще центр защитника сьіграть
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.07.2021 14:44
    0
    Какой же он страшный. Детям лучше не показывать фото.
    Ссылка
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