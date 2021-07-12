Саутгейт хочет работать с Англией на ЧМ-2022, но о Евро-2024 не думает

Для тренера уже подготовили новый контракт

  • 12.07.2021 13:52
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Саутгейт хочет работать с Англией на ЧМ-2022, но о Евро-2024 не думает
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, несмотря на поражение в финале Евро-2020, хотел бы работать с командой до конца ЧМ-2022.

Футбольная ассоциация уже подготовила для тренера контракт до конца Евро-2024, но так далеко Саутгейт смотреть не готов.

«Не уверен, что сейчас нужно об этом думать. Нам нужно отдохнуть, а затем выйти на ЧМ-2022. Я хочу работать со сборной на чемпионате мира».

«Что касается Евро-2024, то мне бы не хотелось подписывать контракт на срок больший, чем стоит», - сказал Саутгейт.

Уже в сентябре сборная возобновит отбор к ЧМ-2022.

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Источник — BBC

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