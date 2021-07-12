Руслан КОСТЫШИН: «Колос поменял стратегию развития»

Клуб отказывается от арендованных футболистов

  • 12.07.2021 13:28
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Руслан КОСТЫШИН: «Колос поменял стратегию развития»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костышин рассказал о том, что клуб решил отказаться от арендованных футболистов и теперь будет только брать игроков на полноценные контракты.

«Клуб поменял стратегию развития. Президент потребовал, чтобы мы отходили от арендованных игроков. Все арендованные ушли. Но взяли новичков, которым еще нужно время».

«Они были лидерами в своих клубах, но сейчас им нужно понять наши требования. Считаю, что усилились очень хорошо», - сказал Костышин.

Этим летом клуб подписал Тараса Сакива, Александра Павловца, Анатолия Нуриева и Нику Сичинаву.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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