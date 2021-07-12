Металлист 1925 пока не планирует менять название и делать ребрендинг

Клуб продолжит выступать под нынешним названием

  • 12.07.2021 12:52
  • 1768 просмотров
  • 10 комментариев
Металлист 1925 пока не планирует менять название и делать ребрендинг
© facebook.com/metalist1925kh

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко уверен, что сейчас клуб не будет менять название или эмблему.

«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов», - сказал Стороженко.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» намерен сменить название (один из вариантов - «Авангард»), чтобы отличаться от возрожденного «Металлиста», который уже через год может выйти в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то «Металлист 1925» вернется к вопросу ребрендинга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 12.07.2021 14:03
    +2
    Владислав Антонов, 12.07.2021 13:23
    Даремно. Бо цифри в назвах футбольних клубів - це ідіотизм. В цивілізованому світі такого немає. А у нас розгулюють "піратські" версії - Металіст1925 і Дніпро1.
    А немецким футболом не хочешь поинтересоваться?
    Куча команд с номерами.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 14:02
    0
    Metall86Kh, 12.07.2021 13:55
    Этот 1925 будет последним в премьер лиге!
    Это ещё посмотрим.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 14:02
    +1
    Владислав Антонов, 12.07.2021 13:23
    Даремно. Бо цифри в назвах футбольних клубів - це ідіотизм. В цивілізованому світі такого немає. А у нас розгулюють "піратські" версії - Металіст1925 і Дніпро1.
    Шальке_04 вот же идиоты )
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 13:58
    0
    Александр Гриненко, 12.07.2021 13:51
    В чем проблема?В англии два манчечтера,и это им не мешает.
    Плохой? Тогда посчитай сколько Лондонов в АПЛ.
    Один то Манчестер - Юнайтед, а второй - Сити!!!
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 13:57
    0
    Надо больше разных металлистов! Были же 3 Металлурга - Запорожье, Мариуполь и Донецк. Теперь надо 4 Металлистов!
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 12.07.2021 13:55
    -1
    Этот 1925 будет последним в премьер лиге!
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 12.07.2021 13:51
    -1
    В чем проблема?В англии два манчечтера,и это им не мешает.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 13:29
    +3
    чтобы отличаться от возрожденного «Металлиста»,
    ----------------
    Не возрождённого, а хитро сделанного
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 12.07.2021 13:23
    -2
    Даремно. Бо цифри в назвах футбольних клубів - це ідіотизм. В цивілізованому світі такого немає. А у нас розгулюють "піратські" версії - Металіст1925 і Дніпро1.
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 12.07.2021 13:03
    +1
    Ні.Не гратимуть в одній лізі.На наступний рік Металіст вийде в ПЛ.А 6785-й вилетить.А потім через пару років зовсім зникне.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 13:29
    +3
    чтобы отличаться от возрожденного «Металлиста»,
    ----------------
    Не возрождённого, а хитро сделанного
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 12.07.2021 14:03
    +2
    Владислав Антонов, 12.07.2021 13:23
    Даремно. Бо цифри в назвах футбольних клубів - це ідіотизм. В цивілізованому світі такого немає. А у нас розгулюють "піратські" версії - Металіст1925 і Дніпро1.
    А немецким футболом не хочешь поинтересоваться?
    Куча команд с номерами.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 14:02
    +1
    Владислав Антонов, 12.07.2021 13:23
    Даремно. Бо цифри в назвах футбольних клубів - це ідіотизм. В цивілізованому світі такого немає. А у нас розгулюють "піратські" версії - Металіст1925 і Дніпро1.
    Шальке_04 вот же идиоты )
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 12.07.2021 13:03
    +1
    Ні.Не гратимуть в одній лізі.На наступний рік Металіст вийде в ПЛ.А 6785-й вилетить.А потім через пару років зовсім зникне.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 12.07.2021 14:02
    0
    Metall86Kh, 12.07.2021 13:55
    Этот 1925 будет последним в премьер лиге!
    Это ещё посмотрим.
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 13:58
    0
    Александр Гриненко, 12.07.2021 13:51
    В чем проблема?В англии два манчечтера,и это им не мешает.
    Плохой? Тогда посчитай сколько Лондонов в АПЛ.
    Один то Манчестер - Юнайтед, а второй - Сити!!!
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 13:57
    0
    Надо больше разных металлистов! Были же 3 Металлурга - Запорожье, Мариуполь и Донецк. Теперь надо 4 Металлистов!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности