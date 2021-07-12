Металлист 1925 пока не планирует менять название и делать ребрендинг

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко уверен, что сейчас клуб не будет менять название или эмблему.

«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов», - сказал Стороженко.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» намерен сменить название (один из вариантов - «Авангард»), чтобы отличаться от возрожденного «Металлиста», который уже через год может выйти в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то «Металлист 1925» вернется к вопросу ребрендинга.