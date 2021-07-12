Металлист 1925 пока не планирует менять название и делать ребрендинг

Глава наблюдательного совета «Металлиста 1925» Сергей Стороженко уверен, что сейчас клуб не будет менять название или эмблему.
«Вопрос о переименовании даже не обсуждается. Клуб получил аттестат как «Металлист 1925», а слухи про ребрендинг распространяют любители слухов», - сказал Стороженко.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» намерен сменить название (один из вариантов - «Авангард»), чтобы отличаться от возрожденного «Металлиста», который уже через год может выйти в УПЛ.
По информации ТаТоТаке, если два клуба будут играть в одной лиге, то «Металлист 1925» вернется к вопросу ребрендинга.
Источник — ТаТоТаке
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Куча команд с номерами.
Один то Манчестер - Юнайтед, а второй - Сити!!!
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Не возрождённого, а хитро сделанного
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Не возрождённого, а хитро сделанного
Куча команд с номерами.
Один то Манчестер - Юнайтед, а второй - Сити!!!
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