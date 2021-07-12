Италия выставила один из самых возрастных составов в истории финалов ЧЕ

Средний возраст игроков сборной Италии в финале Евро-2020 оказался на 2 года старше, чем у Англии - 27,59 лет против 25,63. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках чемпионатов Европы 6 сборных, включая самих итальянцев в 2012 году, когда они потерпели разгромное поражение от испанцев. В свою очередь состав англичан вошел в первую десятку самых молодых финалистов. К слову, 10-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту.
Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Евро
|
Ср. возраст
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
28,62
|
Германия
|
1996
|
Чехия
|
2:1
|
28,50
|
Италия
|
2012
|
Испания
|
0:4
|
27,86
|
Франция
|
2000
|
Италия
|
2:1
|
27,85
|
Греция
|
2004
|
Португалия
|
1:0
|
27,75
|
Дания
|
1992
|
Германия
|
2:0
|
27,62
|
ФРГ
|
1976
|
Чехословакия
|
2:2, п. 3:5
|
27,59
|
Италия
|
2021
|
Англия
|
1:0, п. 3:2
|
27,31
|
Чехословакия
|
1976
|
ФРГ
|
2:2, п. 5:3
|
27,31
|
СССР
|
1988
|
Нидерланды
|
0:2
|
27,18
|
Нидерланды
|
1988
|
СССР
|
2:0
Самые молодые команды, выступавшие в финалах Евро
|
Ср. возраст
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперник
|
Счет
|
23,00
|
Югославия
|
1968
|
Италия
|
0:2
|
23,36
|
Югославия
|
1960
|
СССР
|
1:2
|
24,69
|
СССР
|
1972
|
ФРГ
|
0:3
|
25,09
|
ФРГ
|
1972
|
СССР
|
3:0
|
25,18
|
Испания
|
1964
|
СССР
|
2:1
|
25,25
|
ФРГ
|
1980
|
Бельгия
|
2:1
|
25,55
|
Италия
|
1968
|
Югославия
|
2:0
|
25,58
|
Чехия
|
1996
|
Германия
|
1:2
|
25,63
|
Англия
|
2021
|
Италия
|
1:1, п. 2:3
|
25,73
|
СССР
|
1964
|
Испания
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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