Италия выставила один из самых возрастных составов в истории финалов ЧЕ

10-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту

  • 12.07.2021 12:15
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Италия выставила один из самых возрастных составов в истории финалов ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Средний возраст игроков сборной Италии в финале Евро-2020 оказался на 2 года старше, чем у Англии - 27,59 лет против 25,63. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках чемпионатов Европы 6 сборных, включая самих итальянцев в 2012 году, когда они потерпели разгромное поражение от испанцев. В свою очередь состав англичан вошел в первую десятку самых молодых финалистов. К слову, 10-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту.

Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Евро

Ср. возраст

Сборная

ЧЕ

Соперник

Счет

28,62

Германия

1996

Чехия

2:1

28,50

Италия

2012

Испания

0:4

27,86

Франция

2000

Италия

2:1

27,85

Греция

2004

Португалия

1:0

27,75

Дания

1992

Германия

2:0

27,62

ФРГ

1976

Чехословакия

2:2, п. 3:5

27,59

Италия

2021

Англия

1:0, п. 3:2

27,31

Чехословакия

1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

27,31

СССР

1988

Нидерланды

0:2

27,18

Нидерланды

1988

СССР

2:0

Самые молодые команды, выступавшие в финалах Евро

Ср. возраст

Сборная

ЧЕ

Соперник

Счет

23,00

Югославия

1968

Италия

0:2

23,36

Югославия

1960

СССР

1:2

24,69

СССР

1972

ФРГ

0:3

25,09

ФРГ

1972

СССР

3:0

25,18

Испания

1964

СССР

2:1

25,25

ФРГ

1980

Бельгия

2:1

25,55

Италия

1968

Югославия

2:0

25,58

Чехия

1996

Германия

1:2

25,63

Англия

2021

Италия

1:1, п. 2:3

25,73

СССР

1964

Испания

1:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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