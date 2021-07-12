Италия выставила один из самых возрастных составов в истории финалов ЧЕ

Средний возраст игроков сборной Италии в финале Евро-2020 оказался на 2 года старше, чем у Англии - 27,59 лет против 25,63. В более «пожилом» составе выступали в решающих поединках чемпионатов Европы 6 сборных, включая самих итальянцев в 2012 году, когда они потерпели разгромное поражение от испанцев. В свою очередь состав англичан вошел в первую десятку самых молодых финалистов. К слову, 10-й раз в истории чемпионом стала команда старшая по возрасту.

Самые возрастные команды, выступавшие в финалах Евро

Ср. возраст Сборная ЧЕ Соперник Счет 28,62 Германия 1996 Чехия 2:1 28,50 Италия 2012 Испания 0:4 27,86 Франция 2000 Италия 2:1 27,85 Греция 2004 Португалия 1:0 27,75 Дания 1992 Германия 2:0 27,62 ФРГ 1976 Чехословакия 2:2, п. 3:5 27,59 Италия 2021 Англия 1:0, п. 3:2 27,31 Чехословакия 1976 ФРГ 2:2, п. 5:3 27,31 СССР 1988 Нидерланды 0:2 27,18 Нидерланды 1988 СССР 2:0

Самые молодые команды, выступавшие в финалах Евро