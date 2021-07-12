«Ахтырский пацан в Динамо». Костышин прокомментировал трансфер Антюха

Клуб пошел на уступки, чтобы переход состоялся

  • 12.07.2021 12:27
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«Ахтырский пацан в Динамо». Костышин прокомментировал трансфер Антюха
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал переход атакующего хавбека Дениса Антюха в состав «Динамо».

«Дениса Антюха отпустили в «Динамо». Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в «Динамо» Киев».

«Ахтырский пацан, который играл три года назад в «Балканах»... разное у него было. Все, наверное, мечтают о «Динамо», - сказал Костышин.

По информации СМИ, клуб получил за игрока 150 тысяч евро, плюс бонусы и процент от возможной продажи.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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