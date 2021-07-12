«Ахтырский пацан в Динамо». Костышин прокомментировал трансфер Антюха

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал переход атакующего хавбека Дениса Антюха в состав «Динамо».

«Дениса Антюха отпустили в «Динамо». Он, наверное, заслужил. Чем-то понравился Луческу, проявил себя на сборах. Мы с ним ссорились, у нас были к нему требования высокие. Это заслуга и президента клуба, который пошел на уступки, не встал на позицию, мол, я хочу заработать. Пошел на определенные уступки, чтобы игрок перешел в «Динамо» Киев».

«Ахтырский пацан, который играл три года назад в «Балканах»... разное у него было. Все, наверное, мечтают о «Динамо», - сказал Костышин.

По информации СМИ, клуб получил за игрока 150 тысяч евро, плюс бонусы и процент от возможной продажи.