Всего 150 тысяч? Появились подробности перехода Антюха в Динамо

По информации Динамо Киев Inside, киевский клуб приобрел атакующего полузащитника «Колоса» Дениса Антюха за 150 тысяч евро.

Кроме того, предусмотрены бонусы в том же размере в зависимости от результатов, а также процент от следующей продажи.

Ранее сообщалось о цене в 500 тысяч евро. Зимой «Динамо» уже хотело приобрести игрока, но тогда «Колос» запросил миллион евро.

23-летний Антюх находился в киевской команде на просмотре и подписал 4-летний контракт.