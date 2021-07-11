Всего 150 тысяч? Появились подробности перехода Антюха в Динамо

По информации Динамо Киев Inside, киевский клуб приобрел атакующего полузащитника «Колоса» Дениса Антюха за 150 тысяч евро.
Кроме того, предусмотрены бонусы в том же размере в зависимости от результатов, а также процент от следующей продажи.
Ранее сообщалось о цене в 500 тысяч евро. Зимой «Динамо» уже хотело приобрести игрока, но тогда «Колос» запросил миллион евро.
23-летний Антюх находился в киевской команде на просмотре и подписал 4-летний контракт.
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Источник — Telegram
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Андрей Засуха что проигрался Сурку в карты??
Андрей Засуха что проигрался Сурку в карты??
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