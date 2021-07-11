Всего 150 тысяч? Появились подробности перехода Антюха в Динамо

Вингер подписал 4-летний контракт

  • 11.07.2021 17:14
  • 3179 просмотров
  • 9 комментариев
Всего 150 тысяч? Появились подробности перехода Антюха в Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Динамо Киев Inside, киевский клуб приобрел атакующего полузащитника «Колоса» Дениса Антюха за 150 тысяч евро.

Кроме того, предусмотрены бонусы в том же размере в зависимости от результатов, а также процент от следующей продажи.

Ранее сообщалось о цене в 500 тысяч евро. Зимой «Динамо» уже хотело приобрести игрока, но тогда «Колос» запросил миллион евро.

23-летний Антюх находился в киевской команде на просмотре и подписал 4-летний контракт.

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Источник — Telegram

(16 голосов)

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Комментарии
    prpllrhd
    online
      prpllrhd, 11.07.2021 18:25
    0
    В товарняке выглядел симпатично - за такие деньги стоит попробовать. Что никак не отменяет жмотства Суркиса, который не смотря на прибыль от лч в команду вложился игроком за 150к и арендным запасным напом. Ну и правда - зачем больше? В этом году мы же опять в группе и срубим бабла по умолчанию... Ну а смотреть наперед... Кому это нужно в Динамо...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.07.2021 18:24
    0
    странно что вообще что то дали а не свободного агента дождались, это так в стиле Суркиса
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 18:18
    0
    150 т. зелени??
    Андрей Засуха что проигрался Сурку в карты??
    Ссылка
    VAD
      VAD, 11.07.2021 18:09
    +1
    Если заканчивается контракт то почему нет
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 17:33
    +2
    У него на трансфере стоит минималка 600 тыс.Смешно
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 11.07.2021 17:32
    -1
    мабуть контракт закінчується
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 11.07.2021 17:19
    -3
    В рассрочку под 0%.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:19
    -16
    150 тыс ,и быть на подсосе у русской армии
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.07.2021 17:17
    +4
    Ну щас так примерно и есть. То на укр сайтах только неназванные источники мыкол и шапар по 20 млн покупают/продают уже лет 17
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.07.2021 17:17
    +4
    Ну щас так примерно и есть. То на укр сайтах только неназванные источники мыкол и шапар по 20 млн покупают/продают уже лет 17
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 17:33
    +2
    У него на трансфере стоит минималка 600 тыс.Смешно
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 11.07.2021 18:09
    +1
    Если заканчивается контракт то почему нет
    Ссылка
    prpllrhd
    online
      prpllrhd, 11.07.2021 18:25
    0
    В товарняке выглядел симпатично - за такие деньги стоит попробовать. Что никак не отменяет жмотства Суркиса, который не смотря на прибыль от лч в команду вложился игроком за 150к и арендным запасным напом. Ну и правда - зачем больше? В этом году мы же опять в группе и срубим бабла по умолчанию... Ну а смотреть наперед... Кому это нужно в Динамо...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.07.2021 18:24
    0
    странно что вообще что то дали а не свободного агента дождались, это так в стиле Суркиса
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 18:18
    0
    150 т. зелени??
    Андрей Засуха что проигрался Сурку в карты??
    Ссылка
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