МАРКЕВИЧ: «Когда дошло до серии пенальти, в победе Италии не сомневался»

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился мыслями о финале чемпионата Европы, в котором Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 пенальти).

«Финалисты продемонстрировали качественный футбол и, конечно, досадно, что при в целом равной игре, одной из команд пришлось уступить дорогу на вершину. Тем более, после серии послематчевых пенальти, которую многие эксперты называют футбольной лотереей.

Хотя, на мой взгляд, именно в такой битве нервов убеждаешься, кто чего стоит на самом деле.

Все же, считаю, что итальянцы больше наиграли на победу. Их не выбил из колеи быстро пропущенный гол, они продолжали методично расшатывать оборонительные порядки хозяев, которых неистово поддерживали фаны, и таки добились своего.

Италия имела все шансы склонить чаши весов в свою пользу еще в овертайме. Впрочем, когда дело дошло до послематчевых пенальти, то я, если откровенно, в успехе итальянцев не сомневался. Их вратаря Джанлуиджи Доннарумму с его феноменальной антропометрией в серии ударов с «точки» переиграть очень сложно».