МАРКЕВИЧ: «Когда дошло до серии пенальти, в победе Италии не сомневался»

Специалист – о финале Евро-2020

  • 12.07.2021 12:00
  • 1501 просмотр
  • 4 комментария
МАРКЕВИЧ: «Когда дошло до серии пенальти, в победе Италии не сомневался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился мыслями о финале чемпионата Европы, в котором Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 пенальти).

«Финалисты продемонстрировали качественный футбол и, конечно, досадно, что при в целом равной игре, одной из команд пришлось уступить дорогу на вершину. Тем более, после серии послематчевых пенальти, которую многие эксперты называют футбольной лотереей.

Хотя, на мой взгляд, именно в такой битве нервов убеждаешься, кто чего стоит на самом деле.

Все же, считаю, что итальянцы больше наиграли на победу. Их не выбил из колеи быстро пропущенный гол, они продолжали методично расшатывать оборонительные порядки хозяев, которых неистово поддерживали фаны, и таки добились своего.

Италия имела все шансы склонить чаши весов в свою пользу еще в овертайме. Впрочем, когда дело дошло до послематчевых пенальти, то я, если откровенно, в успехе итальянцев не сомневался. Их вратаря Джанлуиджи Доннарумму с его феноменальной антропометрией в серии ударов с «точки» переиграть очень сложно».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 12:17
    +1
    slavko4, 12.07.2021 12:06
    Мироне Богдановичу, якби я хотів знову бачити Вас на чолі збірної України...
    Так все может быть, он ручной пёсик Уаф.
    Других кандидатов не видно.
    Ведь скрипник год контракта.
    Ребров занят.
    Петраков думаю слишком самостоятелен.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.07.2021 12:14
    +1
    ну прям нострадамус
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 12.07.2021 12:06
    +1
    Мироне Богдановичу, якби я хотів знову бачити Вас на чолі збірної України...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 12:05
    +2
    Спасибо большое за прогнозы ПОСЛЕ МАТЧЕЙ, хорошо что у Вас как всегда нету сомнений
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 12:05
    +2
    Спасибо большое за прогнозы ПОСЛЕ МАТЧЕЙ, хорошо что у Вас как всегда нету сомнений
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.07.2021 12:17
    +1
    slavko4, 12.07.2021 12:06
    Мироне Богдановичу, якби я хотів знову бачити Вас на чолі збірної України...
    Так все может быть, он ручной пёсик Уаф.
    Других кандидатов не видно.
    Ведь скрипник год контракта.
    Ребров занят.
    Петраков думаю слишком самостоятелен.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.07.2021 12:14
    +1
    ну прям нострадамус
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 12.07.2021 12:06
    +1
    Мироне Богдановичу, якби я хотів знову бачити Вас на чолі збірної України...
    Ссылка
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