Финал собрал наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020

За решающим поединком на трибунах «Уэмбли» наблюдали 67 173 болельщика

  • 12.07.2021 11:44
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Финал собрал наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Решающий поединок между Италией и Англией собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020 - 67 173 человека. Больше болельщиков побывало только на четырех финалах. И если бы не коронавирусные ограничения, вполне мог пасть рекорд, установленный еще в 1964 году на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

Наибольшая посещаемость финалов чемпионатов Европы

Зрители

Матч

Счет

Дата

Город

Стадион

79 115

Испания - СССР

2:1

21.06.1964

Мадрид

«Сантьяго Бернабеу»

75 868

Португалия - Франция

1:0

10.07.2016

Сен-Дени

«Стад де Франс»

73 611

Германия - Чехия

2:1

30.06.1996

Лондон

«Уэмбли»

68 817

Италия - Югославия

1:1

08.06.1968

Рим

Олимпийский

67 173

Италия - Англия

1:1, п. 3:2

11.07.2021

Лондон

«Уэмбли»

63 170

Испания - Италия

4:0

01.07.2012

Киев

НСК «Олимпийский»

62 865

Греция - Португалия

1:0

04.07.2004

Лиссабон

«Да Луш»

62 770

Нидерланды - СССР

2:0

25.06.1988

Мюнхен

Олимпийский
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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