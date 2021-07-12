Финал собрал наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020

Решающий поединок между Италией и Англией собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020 - 67 173 человека. Больше болельщиков побывало только на четырех финалах. И если бы не коронавирусные ограничения, вполне мог пасть рекорд, установленный еще в 1964 году на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

Наибольшая посещаемость финалов чемпионатов Европы