Финал собрал наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020

Решающий поединок между Италией и Англией собрал на трибунах стадиона «Уэмбли» наибольшую зрительскую аудиторию на Евро-2020 - 67 173 человека. Больше болельщиков побывало только на четырех финалах. И если бы не коронавирусные ограничения, вполне мог пасть рекорд, установленный еще в 1964 году на мадридском «Сантьяго Бернабеу».
Наибольшая посещаемость финалов чемпионатов Европы
|
Зрители
|
Матч
|
Счет
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
79 115
|
Испания - СССР
|
2:1
|
21.06.1964
|
Мадрид
|
«Сантьяго Бернабеу»
|
75 868
|
Португалия - Франция
|
1:0
|
10.07.2016
|
Сен-Дени
|
«Стад де Франс»
|
73 611
|
Германия - Чехия
|
2:1
|
30.06.1996
|
Лондон
|
«Уэмбли»
|
68 817
|
Италия - Югославия
|
1:1
|
08.06.1968
|
Рим
|
Олимпийский
|
67 173
|
Италия - Англия
|
1:1, п. 3:2
|
11.07.2021
|
Лондон
|
«Уэмбли»
|
63 170
|
Испания - Италия
|
4:0
|
01.07.2012
|
Киев
|
НСК «Олимпийский»
|
62 865
|
Греция - Португалия
|
1:0
|
04.07.2004
|
Лиссабон
|
«Да Луш»
|
62 770
|
Нидерланды - СССР
|
2:0
|
25.06.1988
|
Мюнхен
|
Олимпийский
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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