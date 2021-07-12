Жозе МОУРИНЬО: «Пенальти бил Сака. Где были Стерлинг, Стоунз и Шоу?»

Португальский тренер раскритиковал опытных футболистов сборной Англии

  • 12.07.2021 11:40
  • 2993 просмотра
  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Пенальти бил Сака. Где были Стерлинг, Стоунз и Шоу?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о серии пенальти в финале Евро-2020. Специалист раскритиковал англичан, которые не стали пробивать пенальти.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Решающий 11-метровый не забил 19-летний вингер Букайо Сака.

«Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Думаю, это слишком тяжело для 19-летнего парня, когда на его плечи в важнейший момент ложится все. Мне просто очень жаль его.

В этой ситуации где был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу?

Гарет Саутгейт очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти», - сказал Моуриньо.

Ранее Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти.

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Источник — Mirror

(11 голосов)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:28
    0
    Евгений Семыкин, 12.07.2021 12:13
    Вот это поворот ))) Якобы не все разделяют БЛМ, якобы переубедили одного, продумали вероятности, пожертвовали домашним ( во всех значениях ) ЧЕ чтоб потом "обелить" сборную ) Ещё и подгадали проиграть Италии у которой в составе все белые ?
    Как Вы вообще спите )))) Теории заговоров не жмут ?)
    Жмут со всех сторон))) Поэтому и несказанно бесит, когда люди путают правду и сарказм, когда им это выгодно, прикрываясь толерантностью, плюрализмом мнений и личной якобы отстраненностью от любой проблемы в мире. Хорошего дня, словом
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 12:13
    -1
    Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:01
    Все это крайне напоминает заговор белых супрематистов и примкнувшего к ним Стерлинга с целью опорочить будущих лидеров сборной
    Вот это поворот ))) Якобы не все разделяют БЛМ, якобы переубедили одного, продумали вероятности, пожертвовали домашним ( во всех значениях ) ЧЕ чтоб потом "обелить" сборную ) Ещё и подгадали проиграть Италии у которой в составе все белые ?
    Как Вы вообще спите )))) Теории заговоров не жмут ?)
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:01
    -5
    Все это крайне напоминает заговор белых супрематистов и примкнувшего к ним Стерлинга с целью опорочить будущих лидеров сборной
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:28
    0
    Евгений Семыкин, 12.07.2021 12:13
    Вот это поворот ))) Якобы не все разделяют БЛМ, якобы переубедили одного, продумали вероятности, пожертвовали домашним ( во всех значениях ) ЧЕ чтоб потом "обелить" сборную ) Ещё и подгадали проиграть Италии у которой в составе все белые ?
    Как Вы вообще спите )))) Теории заговоров не жмут ?)
    Жмут со всех сторон))) Поэтому и несказанно бесит, когда люди путают правду и сарказм, когда им это выгодно, прикрываясь толерантностью, плюрализмом мнений и личной якобы отстраненностью от любой проблемы в мире. Хорошего дня, словом
    Ссылка
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