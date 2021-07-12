Жозе МОУРИНЬО: «Пенальти бил Сака. Где были Стерлинг, Стоунз и Шоу?»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о серии пенальти в финале Евро-2020. Специалист раскритиковал англичан, которые не стали пробивать пенальти.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Решающий 11-метровый не забил 19-летний вингер Букайо Сака.

«Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Думаю, это слишком тяжело для 19-летнего парня, когда на его плечи в важнейший момент ложится все. Мне просто очень жаль его.

В этой ситуации где был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу?

Гарет Саутгейт очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти», - сказал Моуриньо.

Ранее Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти.