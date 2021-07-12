19-летний Букайо Сака вошел в пятерку самых молодых участников финалов Евро

Джанлуиджи Доннарумма стал самым юным голкипером финалов после испанца Хосе Ирибара

  • 12.07.2021 11:25
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  • 1 комментарий
19-летний Букайо Сака вошел в пятерку самых молодых участников финалов Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака, выйдя на замену в матче с Италией в 19 лет 309 дней, вошел в число самых молодых футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем в более юном возрасте играли в решающем поединке только португальцы Ренату Санчеш и Криштиану Роналду, а также Александр Байдачный.

В свою очередь 22-летний голкипер «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым вратарем финалов Евро после испанца Хосе Ирибара.

Самые молодые участники финалов Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

18 лет 328 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0

19 лет 150 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

04.07.2004

Греция

0:1

19 лет 261день

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ

СССР

18.06.1972

ФРГ

0:3

19 лет 309 дней

Букайо САКА

Англия

11.07.2021

Италия

1:1

19 лет 353 дня

Йован АЧИМОВИЧ

Югославия

08.06.1968

Италия

1:1

20 лет 27 дней

Кингсли КОМАН

Франция

10.07.2016

Португалия

0:1

20 лет 62 дня

Пьетро АНАСТАЗИ

Италия

08.06.1968

Югославия

1:1

20 лет 165 дней

Ули ХЕНЕСС

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

20 лет 183 дня

Бернд ШУСТЕР

ФРГ

22.06.1980

Бельгия

2:1

20 лет 215 дней

Фахрудин ЮСУФИ

Югославия

10.07.1960

СССР

1:2

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 12.07.2021 12:22
    0
    Этому футболисту почти 20 лет. Когда тогда играть в футбол, если не в 20 лет. Сака 3 года уже отыграл в Арсенале, не одну игру сыграл за Сборную.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 12.07.2021 12:22
    0
    Этому футболисту почти 20 лет. Когда тогда играть в футбол, если не в 20 лет. Сака 3 года уже отыграл в Арсенале, не одну игру сыграл за Сборную.
    Ссылка
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