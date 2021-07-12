19-летний Букайо Сака вошел в пятерку самых молодых участников финалов Евро

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака, выйдя на замену в матче с Италией в 19 лет 309 дней, вошел в число самых молодых футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем в более юном возрасте играли в решающем поединке только португальцы Ренату Санчеш и Криштиану Роналду, а также Александр Байдачный.

В свою очередь 22-летний голкипер «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым вратарем финалов Евро после испанца Хосе Ирибара.

Самые молодые участники финалов Евро