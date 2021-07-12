19-летний Букайо Сака вошел в пятерку самых молодых участников финалов Евро

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака, выйдя на замену в матче с Италией в 19 лет 309 дней, вошел в число самых молодых футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем в более юном возрасте играли в решающем поединке только португальцы Ренату Санчеш и Криштиану Роналду, а также Александр Байдачный.
В свою очередь 22-летний голкипер «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым вратарем финалов Евро после испанца Хосе Ирибара.
Самые молодые участники финалов Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 328 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
|
19 лет 150 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
04.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
19 лет 261день
|
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ
|
СССР
|
18.06.1972
|
ФРГ
|
0:3
|
19 лет 309 дней
|
Букайо САКА
|
Англия
|
11.07.2021
|
Италия
|
1:1
|
19 лет 353 дня
|
Йован АЧИМОВИЧ
|
Югославия
|
08.06.1968
|
Италия
|
1:1
|
20 лет 27 дней
|
Кингсли КОМАН
|
Франция
|
10.07.2016
|
Португалия
|
0:1
|
20 лет 62 дня
|
Пьетро АНАСТАЗИ
|
Италия
|
08.06.1968
|
Югославия
|
1:1
|
20 лет 165 дней
|
Ули ХЕНЕСС
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
|
20 лет 183 дня
|
Бернд ШУСТЕР
|
ФРГ
|
22.06.1980
|
Бельгия
|
2:1
|
20 лет 215 дней
|
Фахрудин ЮСУФИ
|
Югославия
|
10.07.1960
|
СССР
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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