Джордан ХЕНДЕРСОН: «На чемпионате мира мы можем взять реванш»

Полузащитник англичан верит в будущие успехи команды

  • 12.07.2021 11:27
  • 651 просмотр
  • 6 комментариев
Джордан ХЕНДЕРСОН: «На чемпионате мира мы можем взять реванш»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.

«Нужно учиться на собственных ошибках. Сейчас мы разочарованы, это будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это поражение как топливо, чтобы в будущем добиться большего.

То, что мы создали на этом турнире, является чем-то действительно особенным. Уверен, что через 16 месяцев у нас будет чемпионат мира в Катаре — мы сможем взять реванш. Я действительно горжусь ребятами и с нетерпением жду того, что мы сможем сделать в будущем», — сказал Хендерсон.

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Источник — BT Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 12:16
    0
    VIPsector1, 12.07.2021 12:12
    Где ты был, когда били пенальти?
    Пардон. Он уже был на банке.
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 12:12
    0
    Где ты был, когда били пенальти?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:05
    +1
    Да нет, при всем блм, поведению фанов, судейству и прочая, Англия сейчас хороша как никогда (на моей памяти точно). Так что будем посмотреть - будет на что
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.07.2021 11:54
    0
    Да какой там реванш, Италия во все времена была на 2 головы сильнее Англии. Повезло что только по пенальти проиграли.....по игре Италия на много сильнее.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 12.07.2021 11:51
    0
    мечты, мечты ...
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 12.07.2021 11:29
    0
    ...через 55 лет
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 12.07.2021 12:05
    +1
    Да нет, при всем блм, поведению фанов, судейству и прочая, Англия сейчас хороша как никогда (на моей памяти точно). Так что будем посмотреть - будет на что
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 12:16
    0
    VIPsector1, 12.07.2021 12:12
    Где ты был, когда били пенальти?
    Пардон. Он уже был на банке.
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 12:12
    0
    Где ты был, когда били пенальти?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.07.2021 11:54
    0
    Да какой там реванш, Италия во все времена была на 2 головы сильнее Англии. Повезло что только по пенальти проиграли.....по игре Италия на много сильнее.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 12.07.2021 11:51
    0
    мечты, мечты ...
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 12.07.2021 11:29
    0
    ...через 55 лет
    Ссылка
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