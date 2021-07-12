Джордан ХЕНДЕРСОН: «На чемпионате мира мы можем взять реванш»

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.

«Нужно учиться на собственных ошибках. Сейчас мы разочарованы, это будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это поражение как топливо, чтобы в будущем добиться большего.

То, что мы создали на этом турнире, является чем-то действительно особенным. Уверен, что через 16 месяцев у нас будет чемпионат мира в Катаре — мы сможем взять реванш. Я действительно горжусь ребятами и с нетерпением жду того, что мы сможем сделать в будущем», — сказал Хендерсон.