ФОТО. Слезы, гордость и чертовы пенальти. Реакция СМИ на поражение Англии

Как английские СМИ отреагировали на поражение в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 12:10
  • 3732 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Слезы, гордость и чертовы пенальти. Реакция СМИ на поражение Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Британские газеты на своих обложках 12 июля отреагировали на поражение сборной Англии в финале Евро-2020 от Италии по пенальти.

При этом СМИ не критикуют свою национальную команду, а считают футболистов героями. Однако отмечают, что «чертовы пенальти» в очередной раз становятся на пути Англии.

Англичане проиграли четвертую серию пенальти в истории на Евро. Это больше, чем у любой другой сборной.

Издание Independent на обложку вынесло фразу «Слезы для героев» с подзаголовком «Серия пенальти снова разбила нам сердца».

Газета Metro считает, что «Львы заставили нас гордиться сборной». Как и на обложке выше, тренер Гарет Саутгейт обнимает Букайо Сака, который не реализовал последний пенальти.

Просто красивый разворот из The Times.

У Daily Mail все тот же кадр Саутгейта и Сака, а также напоминание, что серия пенальти снова оказалась неудачной для Англии. И что снова все закончилось слезами.

Daily Express отмечает, что поражение очень неприятное, но страна гордится национальной сборной.

На обложке Mirror Маркус Рэшфорд. И восклицание: О нет, только не это снова! А также мнение, что сборная объединила страну, несмотря на очередное поражение по пенальти.

А Star Sport считает, что пенальти - это яд для сборной Англии.

«Это так жестоко», считает Daily Express Sport.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    JackyM
    online
      JackyM, 12.07.2021 12:34
    +1
    А те ,що Англія в другому таймі практично зупинилась,і італійці повністю контролювали гру і індивідуально були сильніші за англійців, не пишуть -?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 12.07.2021 12:28
    +3
    Пенальти не чертовы. Надо иметь мастерство, что бы забить или отбить и психологию. Это ни какой не жребий. Конечно, могут повлиять какие то обстоятельства на определенного футболиста пробивающего пенальти, но не по два, три пенальти с пяти не забивать!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 12.07.2021 12:28
    +3
    Пенальти не чертовы. Надо иметь мастерство, что бы забить или отбить и психологию. Это ни какой не жребий. Конечно, могут повлиять какие то обстоятельства на определенного футболиста пробивающего пенальти, но не по два, три пенальти с пяти не забивать!
    Ссылка
    JackyM
    online
      JackyM, 12.07.2021 12:34
    +1
    А те ,що Англія в другому таймі практично зупинилась,і італійці повністю контролювали гру і індивідуально були сильніші за англійців, не пишуть -?
    Ссылка
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