ФОТО. Слезы, гордость и чертовы пенальти. Реакция СМИ на поражение Англии

Британские газеты на своих обложках 12 июля отреагировали на поражение сборной Англии в финале Евро-2020 от Италии по пенальти.

При этом СМИ не критикуют свою национальную команду, а считают футболистов героями. Однако отмечают, что «чертовы пенальти» в очередной раз становятся на пути Англии.

Англичане проиграли четвертую серию пенальти в истории на Евро. Это больше, чем у любой другой сборной.

Издание Independent на обложку вынесло фразу «Слезы для героев» с подзаголовком «Серия пенальти снова разбила нам сердца».

Газета Metro считает, что «Львы заставили нас гордиться сборной». Как и на обложке выше, тренер Гарет Саутгейт обнимает Букайо Сака, который не реализовал последний пенальти.

Просто красивый разворот из The Times.

У Daily Mail все тот же кадр Саутгейта и Сака, а также напоминание, что серия пенальти снова оказалась неудачной для Англии. И что снова все закончилось слезами.

Daily Express отмечает, что поражение очень неприятное, но страна гордится национальной сборной.

На обложке Mirror Маркус Рэшфорд. И восклицание: О нет, только не это снова! А также мнение, что сборная объединила страну, несмотря на очередное поражение по пенальти.

А Star Sport считает, что пенальти - это яд для сборной Англии.

«Это так жестоко», считает Daily Express Sport.