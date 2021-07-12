Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов Евро

Защитник итальянцев забил в матче с Англией в 34 года 71 день

  • 12.07.2021 10:33
  • 672 просмотра
  • 0 комментариев
Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов чемпионатов Европы. Поразив ворота англичан в 34 года 71 день, он почти на 4 года превзошел прежний рекорд 45-летней давности, принадлежавший немцу Бернду Хельценбайну. К слову, на Евро-2020 в более «почтенном» возрасте забивали только Горан Пандев, Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Напомним, Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов Европы

Возраст 

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

34 года 71 день

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11.07.2021

Англия

1:1, п. 3:2

30 лет 103 дня

Бернд ХЕЛЬЦЕНБАЙН

ФРГ

20.06.1976

Чехословакия

2:2, п. 3:5

29 лет 224 дня

Ким ВИЛЬФОРТ

Дания

26.06.1992

Германия

2:0

29 лет 66 дней

Хорст ХРУБЕШ

ФРГ

22.06.1980

Бельгия

2:1

29 лет 6 дней

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

27.06.1984

Испания

2:0

28 лет 201 день

ЭДЕР

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0

28 лет 185 дней

Карол ДОБИАШ

Чехословакия

20.06.1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

28 лет 103 дня

Фернандо ТОРРЕС

Испания

01.07.2012

Италия

4:0

28 лет 60 дней

Оливер БИРХОФФ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

27 лет 222 дня

Херберт ВИММЕР

ФРГ

18.06.1972

СССР

3:0

Самые возрастные бомбардиры Евро-2020

Возраст 

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

37 лет 321 день

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

13.06.2021

Австрия

1:3

36 лет 138 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

23.06.2021

Франция

2:2

35 лет 286 дней

Лука МОДРИЧ

Хорватия

22.06.2021

Шотландия

3:1

34 года 71 день

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11.07.2021

Англия

1:1, п. 3:2

33 года 196 дней

Адам САЛАИ

Венгрия

23.06.2021

Германия

2:2

33 года 191 день

Карим БЕНЗЕМА

Франция

28.06.2021

Швейцария

3:3, п. 4:5

32 года 306 дней

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

23.06.2021

Швеция

2:3

32 года 303 дня

Артем ДЗЮБА

Россия

21.06.2021

Дания

1:4

32 года 139 дней

Иван ПЕРИШИЧ

Хорватия

23.06.2021

Шотландия

3:1

32 года 55 дней

Марко АРНАУТОВИЧ

Австрия

13.06.2021

Сев. Македония

3:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности