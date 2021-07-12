Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов чемпионатов Европы. Поразив ворота англичан в 34 года 71 день, он почти на 4 года превзошел прежний рекорд 45-летней давности, принадлежавший немцу Бернду Хельценбайну. К слову, на Евро-2020 в более «почтенном» возрасте забивали только Горан Пандев, Криштиану Роналду и Лука Модрич.
Напомним, Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.
Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов Европы
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
34 года 71 день
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
11.07.2021
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
30 лет 103 дня
|
Бернд ХЕЛЬЦЕНБАЙН
|
ФРГ
|
20.06.1976
|
Чехословакия
|
2:2, п. 3:5
|
29 лет 224 дня
|
Ким ВИЛЬФОРТ
|
Дания
|
26.06.1992
|
Германия
|
2:0
|
29 лет 66 дней
|
Хорст ХРУБЕШ
|
ФРГ
|
22.06.1980
|
Бельгия
|
2:1
|
29 лет 6 дней
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
27.06.1984
|
Испания
|
2:0
|
28 лет 201 день
|
ЭДЕР
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
|
28 лет 185 дней
|
Карол ДОБИАШ
|
Чехословакия
|
20.06.1976
|
ФРГ
|
2:2, п. 5:3
|
28 лет 103 дня
|
Фернандо ТОРРЕС
|
Испания
|
01.07.2012
|
Италия
|
4:0
|
28 лет 60 дней
|
Оливер БИРХОФФ
|
Германия
|
30.06.1996
|
Чехия
|
2:1
|
27 лет 222 дня
|
Херберт ВИММЕР
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
СССР
|
3:0
Самые возрастные бомбардиры Евро-2020
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 321 день
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
13.06.2021
|
Австрия
|
1:3
|
36 лет 138 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
23.06.2021
|
Франция
|
2:2
|
35 лет 286 дней
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
22.06.2021
|
Шотландия
|
3:1
|
34 года 71 день
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
11.07.2021
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
33 года 196 дней
|
Адам САЛАИ
|
Венгрия
|
23.06.2021
|
Германия
|
2:2
|
33 года 191 день
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Франция
|
28.06.2021
|
Швейцария
|
3:3, п. 4:5
|
32 года 306 дней
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
23.06.2021
|
Швеция
|
2:3
|
32 года 303 дня
|
Артем ДЗЮБА
|
Россия
|
21.06.2021
|
Дания
|
1:4
|
32 года 139 дней
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
23.06.2021
|
Шотландия
|
3:1
|
32 года 55 дней
|
Марко АРНАУТОВИЧ
|
Австрия
|
13.06.2021
|
Сев. Македония
|
3:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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