Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал самым возрастным бомбардиром финалов чемпионатов Европы. Поразив ворота англичан в 34 года 71 день, он почти на 4 года превзошел прежний рекорд 45-летней давности, принадлежавший немцу Бернду Хельценбайну. К слову, на Евро-2020 в более «почтенном» возрасте забивали только Горан Пандев, Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Напомним, Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов Европы

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 34 года 71 день Леонардо БОНУЧЧИ Италия 11.07.2021 Англия 1:1, п. 3:2 30 лет 103 дня Бернд ХЕЛЬЦЕНБАЙН ФРГ 20.06.1976 Чехословакия 2:2, п. 3:5 29 лет 224 дня Ким ВИЛЬФОРТ Дания 26.06.1992 Германия 2:0 29 лет 66 дней Хорст ХРУБЕШ ФРГ 22.06.1980 Бельгия 2:1 29 лет 6 дней Мишель ПЛАТИНИ Франция 27.06.1984 Испания 2:0 28 лет 201 день ЭДЕР Португалия 10.07.2016 Франция 1:0 28 лет 185 дней Карол ДОБИАШ Чехословакия 20.06.1976 ФРГ 2:2, п. 5:3 28 лет 103 дня Фернандо ТОРРЕС Испания 01.07.2012 Италия 4:0 28 лет 60 дней Оливер БИРХОФФ Германия 30.06.1996 Чехия 2:1 27 лет 222 дня Херберт ВИММЕР ФРГ 18.06.1972 СССР 3:0

Самые возрастные бомбардиры Евро-2020