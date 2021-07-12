ФОТО. Бонуччи и Кьеллини легли в постель с чемпионским кубком

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи выложил забавное фото в Instagram. Вместе со своим коллегой Джорджо Кьеллини Леонардо лег в кровать, взяв с собой чемпионский кубок.
Напомним, Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.
«Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим», - подписал снимок Бонуччи.
Также, после матча Бонуччи решил выпить пива на пресс-конференции.
Отметим, Бонуччи стал автором гола и был признан лучшим игроком финала.
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Источник — Sport.ua
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