ФОТО. Бонуччи и Кьеллини легли в постель с чемпионским кубком

Защитники сборной Италии не расстаются с трофеем

  • 12.07.2021 10:13
  • 2116 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Бонуччи и Кьеллини легли в постель с чемпионским кубком
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи выложил забавное фото в Instagram. Вместе со своим коллегой Джорджо Кьеллини Леонардо лег в кровать, взяв с собой чемпионский кубок.

Напомним, Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим», - подписал снимок Бонуччи.

Также, после матча Бонуччи решил выпить пива на пресс-конференции.

Отметим, Бонуччи стал автором гола и был признан лучшим игроком финала.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 10:25
    +1
    а он не лишний?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 10:25
    +1
    а он не лишний?
    Ссылка
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