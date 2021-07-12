В Динамо рассказали о возвращении игроков сборной Украины

Эмил Карас, помощник наставника «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал, что игроки сборной Украины уже через несколько дней присоединятся к работе.
«Сейчас тренируемся и ждем возвращение наших сборников, чтобы уже в полном составе готовиться к последним спаррингам и старту чемпионата».
«Возвращение планируется на 15 июля, а с 16 числа они стартуют на тренировках», - сказал Карас.
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Источник — ФК Динамо Киев
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