ФОТО. Динамо тренируется в Швейцарии без мячей. У Де Пены повреждение

Игроки занимаются в тренировочном центре, расположенном в Дивон-ле-Бене

  • 11.07.2021 23:00
  • 870 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо тренируется в Швейцарии без мячей. У Де Пены повреждение
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает готовиться к новому сезону во французской коммуне Дивон-ле-Бен, расположенной в альпийском предгорье возле границы с Швейцарией.

Следующий день после прилета стал для команды первым на тренировочном поле. Накануне «бело-синие» провели контрольный матч против швейцарского «Серветта», который завершился вничью 1:1. Погода в регионе меняется быстро, если вчера во время игры шел ливень, то утром, во тренировки, в Дивоне светило солнце и было тепло.

Команда прибыла на тренировочное поле без мячей. Сперва Мирча Луческу собрал игроков в круг и приступил к экспресс-анализу вчерашнего матча. Мистер сказал, что предпочитает проводить подобные теоретические установки, не требующие просмотра видео, на свежем воздухе, на футбольном поле, чем в зале для теорий, оборудованном в отеле.

Наставник отметил, что «Серветт» по уровню и качеству продемонстрированного футбола предстал одной из лучших, самых организованных команд за время этих сборов, игра с такой командой позволила выявить слабые стороны, сравнить действия разных игроков на одних и тех же позициях. Тренер отметил, что в плане организации игры команде есть что улучшать и над чем работать.

Луческу также напомнил игрокам, что цель тренировочных игр – как раз отрабатывать разные элементы организации игры – контроль мяча, выход из-под прессинга, переход из обороны в атаку и прочее. И все те упражнения, которые команда выполняет во время тренировок, пригождаются как раз во время матчей.

Затем команда получила задание на утреннее занятие. В основном это была беговая работа, разбитая на временные отрезки, в перерывах между которой игрокам были предложены специальные упражнения со стойками, фишками и фитнесс-резинками, направленные на укрепление мышц и снижение риска получить травмы.

Те игроки, которые провели вчера больше времени на поле, завершили тренировку раньше. Не принимал участие в занятии Карлос де Пена. К счастью, его повреждение оказалось несерьезным, однако врачи поберегли его, предоставив уругвайцу отдых.

ФОТО. Занятие Динамо в тренировочном центре, расположенном в Дивон-ле-Бене.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.07.2021 23:38
    0
    --smart-Forever, 11.07.2021 23:16
    Дыр-машина тренируется в Швейцарии без мячей. (с)
    Как в том анекдоте:
    Запустим воду в бассейн, когда научитесь плавать
    В анекдоте про 10 метровую вышку для прыжков в воду было
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 23:16
    -9
    Дыр-машина тренируется в Швейцарии без мячей. (с)
    Как в том анекдоте:
    Запустим воду в бассейн, когда научитесь плавать
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 11.07.2021 23:38
    0
    --smart-Forever, 11.07.2021 23:16
    Дыр-машина тренируется в Швейцарии без мячей. (с)
    Как в том анекдоте:
    Запустим воду в бассейн, когда научитесь плавать
    В анекдоте про 10 метровую вышку для прыжков в воду было
    Ссылка
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