ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на втором сборе

Киевская команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 11.07.2021 17:50
  • 571 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на втором сборе
© ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает готовится к новому сезону во французской коммуне Дивон-ле-Бен, расположенной в альпийском предгорье у границы со Швейцарией.

На следующий день после матча с «Серветтом», который команда провела в день приезда, подопечные Мирчи Луческу вышли на тренировочное поле. А само занятие наша команда провела без мячей.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 18:16
    -1
    --smart-Forever, 11.07.2021 18:14
    Странно, суперкубок перенесли, первый тур перенесли, а голубые тренируются
    Дайте отдохнуть доходягам
    собакотрах ты уже поределился кто у тебя сын или дочь?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 18:14
    -1
    Странно, суперкубок перенесли, первый тур перенесли, а голубые тренируются
    Дайте отдохнуть доходягам
    Ссылка
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