ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на втором сборе

«Динамо» продолжает готовится к новому сезону во французской коммуне Дивон-ле-Бен, расположенной в альпийском предгорье у границы со Швейцарией.
На следующий день после матча с «Серветтом», который команда провела в день приезда, подопечные Мирчи Луческу вышли на тренировочное поле. А само занятие наша команда провела без мячей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Дайте отдохнуть доходягам
Дайте отдохнуть доходягам
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.