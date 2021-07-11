ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на втором сборе

«Динамо» продолжает готовится к новому сезону во французской коммуне Дивон-ле-Бен, расположенной в альпийском предгорье у границы со Швейцарией.

На следующий день после матча с «Серветтом», который команда провела в день приезда, подопечные Мирчи Луческу вышли на тренировочное поле. А само занятие наша команда провела без мячей.