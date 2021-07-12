Саутгейт взял вину на себя. «Это я выбирал тех, кто пробьет пенальти»

Наставник не винит игроков

  • 12.07.2021 10:28
  • 2711 просмотров
  • 6 комментариев
Саутгейт взял вину на себя. «Это я выбирал тех, кто пробьет пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии в финале Евро-2020 проиграла Италии по пенальти, а в составе хозяев с точки не забили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Наставник Гарет Саутгейт не винит своих футболистов.

«Я отвечаю за выбор игроков. Это я выбирал тех, кто пробьет пенальти. Выбирал на основе того, что я видел на тренировках, когда мы отрабатывали удары».

«Вся ответственность на мне, никого винить и обвинять не стоит. Ребята и так сделали больше, чем любая наша сборная за 50 последних лет», - считает Саутгейт.

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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    Павел Недвед
      Павел Недвед, 12.07.2021 11:12
    0
    osokor, 12.07.2021 10:36
    Це правда. Саутгейт вибрав повних ідіотів - пенальтистів. Маєте те , що маєте...
    Умник,а кого бы ты поставил на послематчевую серию пенальти?!
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 12.07.2021 11:03
    +1
    SandroKing, 12.07.2021 10:36
    Да, не позавидуешь, не выберешь негров скажут расист и заплюют, выберешь они лупят куда попало и все равно заплюют.
    100% перед серией пенок нужно было белых заставить чтоб снова на колени упали, а так....
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 10:44
    +1
    неудачники. играя дома
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 12.07.2021 10:36
    +8
    Да, не позавидуешь, не выберешь негров скажут расист и заплюют, выберешь они лупят куда попало и все равно заплюют.
    Ссылка
    osokor
    online
      osokor, 12.07.2021 10:36
    0
    Це правда. Саутгейт вибрав повних ідіотів - пенальтистів. Маєте те , що маєте...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 10:32
    +1
    Как там Линекер ?))) Гордится ?)
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 12.07.2021 10:36
    +8
    Да, не позавидуешь, не выберешь негров скажут расист и заплюют, выберешь они лупят куда попало и все равно заплюют.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 12.07.2021 11:03
    +1
    SandroKing, 12.07.2021 10:36
    Да, не позавидуешь, не выберешь негров скажут расист и заплюют, выберешь они лупят куда попало и все равно заплюют.
    100% перед серией пенок нужно было белых заставить чтоб снова на колени упали, а так....
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 12.07.2021 10:44
    +1
    неудачники. играя дома
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.07.2021 10:32
    +1
    Как там Линекер ?))) Гордится ?)
    Ссылка
    Павел Недвед
      Павел Недвед, 12.07.2021 11:12
    0
    osokor, 12.07.2021 10:36
    Це правда. Саутгейт вибрав повних ідіотів - пенальтистів. Маєте те , що маєте...
    Умник,а кого бы ты поставил на послематчевую серию пенальти?!
    Ссылка
    osokor
    online
      osokor, 12.07.2021 10:36
    0
    Це правда. Саутгейт вибрав повних ідіотів - пенальтистів. Маєте те , що маєте...
    Ссылка
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