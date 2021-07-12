Саутгейт взял вину на себя. «Это я выбирал тех, кто пробьет пенальти»

Сборная Англии в финале Евро-2020 проиграла Италии по пенальти, а в составе хозяев с точки не забили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Наставник Гарет Саутгейт не винит своих футболистов.
«Я отвечаю за выбор игроков. Это я выбирал тех, кто пробьет пенальти. Выбирал на основе того, что я видел на тренировках, когда мы отрабатывали удары».
«Вся ответственность на мне, никого винить и обвинять не стоит. Ребята и так сделали больше, чем любая наша сборная за 50 последних лет», - считает Саутгейт.
Источник — BBC
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