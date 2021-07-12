Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти

Решающий 11-метровый не забил 19-летний Букайо Сака

  • 12.07.2021 09:33
  • 8276 просмотров
  • 7 комментариев
Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прошелся по опытным игрокам сборной Англии по итогам серии пенальти в финале Евро-2020.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Решающий 11-метровый не забил 19-летний вингер Букайо Сака.

«Если вы Грилиш или Стерлинг, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете сидеть там и говорить: «Я вижу, как 19-летний парень идет передо мной, когда я сыграл гораздо больше игр, когда у меня гораздо больше опыта…». Ты должен встать перед этим ребенком и сказать: «Слушай, я сейчас пойду», — сказал Кин.

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Источник — ITV.com

(35 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.07.2021 10:47
    0
    Наверное Рой прав. Все-таки чем тяжелее ситуация, тем большего опыта она требует и мастерства.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 10:33
    0
    якраз два досвідчених гравця забили, а молодь наклала в шорти. Бездарно пробили. Правда і італійці не були бездоганними
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 12.07.2021 10:28
    +3
    Решфорд 23 года, Санчо 21, Сака 19... Пацанам доверили бить и поплатились.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 12.07.2021 10:24
    +5
    Рой дело говорит. Опытные обосрались, молодняк не затащил
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 10:23
    0
    А шотландці не критикують, шотландці радіють
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 10:01
    +8
    Он абсолютно прав! Не забить 3 из 5 дорогого стоит. В этот раз такого долгожданного трофея. Саутгейт. Это его проигранный матч.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 09:41
    +4
    ирландец критикует англичан, прикольно
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 12.07.2021 10:01
    +8
    Он абсолютно прав! Не забить 3 из 5 дорогого стоит. В этот раз такого долгожданного трофея. Саутгейт. Это его проигранный матч.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 12.07.2021 10:24
    +5
    Рой дело говорит. Опытные обосрались, молодняк не затащил
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.07.2021 09:41
    +4
    ирландец критикует англичан, прикольно
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 12.07.2021 10:28
    +3
    Решфорд 23 года, Санчо 21, Сака 19... Пацанам доверили бить и поплатились.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.07.2021 10:47
    0
    Наверное Рой прав. Все-таки чем тяжелее ситуация, тем большего опыта она требует и мастерства.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2021 10:33
    0
    якраз два досвідчених гравця забили, а молодь наклала в шорти. Бездарно пробили. Правда і італійці не були бездоганними
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 12.07.2021 10:23
    0
    А шотландці не критикують, шотландці радіють
    Ссылка
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