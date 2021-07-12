Рой Кин жестко раскритиковал англичан, которые не решились бить пенальти

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прошелся по опытным игрокам сборной Англии по итогам серии пенальти в финале Евро-2020.

Напомним, Англия уступила Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Решающий 11-метровый не забил 19-летний вингер Букайо Сака.

«Если вы Грилиш или Стерлинг, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете сидеть там и говорить: «Я вижу, как 19-летний парень идет передо мной, когда я сыграл гораздо больше игр, когда у меня гораздо больше опыта…». Ты должен встать перед этим ребенком и сказать: «Слушай, я сейчас пойду», — сказал Кин.