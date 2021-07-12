PM Football Battle - кульминация Евро-2020

Болельщиков Италии представляли самый сильный человек планеты и амбассадор Parimatch Алексей Новиков

  • 12.07.2021 09:04
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PM Football Battle - кульминация Евро-2020

11 июля на лондонском Уэмбли состоялся самый ожидаемый матч года - финал чемпионата Европы. Не меньше футболистов этой игры ждали болельщики со всего мира, которые разделились на два лагеря. Одни болели за Италию, другие же поддерживали Англию.

И не все были готовы ждать стартового свистка, чтобы выяснить, какая же из этих сборных сильнее. Поэтому фанаты и эксперты встретились в PM Football Battle, чтобы устроить не только словесную перепалку, но и доказать с помощью КВИЗа, что именно они лучше знают команду, за которую болеют.

Для этого был выбран главная фестивальная площадка Украины - Atlas Weekend Friends Edition 2021. Болельщиков Италии представляли самый сильный человек планеты и амбассадор Parimatch Алексей Новиков, экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк и журналист Юрий Шевченко. Им противостояли фанаты Англии экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк, певец Фоззи и журналист Алексей Громиков. Роль рефери досталась ведущему Игорю Цыганик.

Начался PM football battle необычно и ярко. Алексей Новиков внес по лестнице в импровизированную студию под открытым небом огромный футбольный мяч весом в 90 кг, чем сорвал аплодисменты зрителей.

Во время PM football battle команды живо спорили о том, путь которой из сборных к финалу был труднее и кто при этом играл лучше. Никто из экспертов не хотел уступать и всегда находил аргументы, чтобы объяснить, почему именно его сборная сильнейшая на этом Евро. В словесном противостоянии лучшую команду выявить было просто невозможно, по итогам КВИЗА победу завоевали болельщики сборной Италии, но зрители трансляции на Football Hub своими голосами восстановили равновесие и определили конечный результат как ничью.

Олег Венглинский оказался по-настоящему заряженным на победу и просил дополнительный вопрос, чтобы иметь возможность выиграть. Но Игорь Цыганик пошутил, что он увидел грозный взгляд Алексея Новикова и не готов так рисковать.

После PM football battle все участники, а также гости мероприятия, пошли смотреть матч вместе с тысячами фанатов, которые благодаря Atlas Weekend и Parimatch, Первым спортивным партнером фестиваля, с удовольствием объединили две страсти - музыку и футбол.

 

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Источник — Sport.ua

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