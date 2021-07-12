ВИДЕО. Де Росси проехался по столу в раздевалке после победы на Евро-2020

Экс-игрок сборной Италии Даниэле Де Росси вместе с футболистами команды эффектно праздновал победу команды на Евро-2020.
Напомним, итальянцы обыграли англичан (1:1, 3:2 - по пенальти) и завоевали титул.
После игры Де Росси, который входит в тренерский штаб сборной Италии, зашел в раздевалку и с разбегу прыгнул на стол, который футболисты полили водой.
DANIELE DE ROSSI DIVING ON THE TABLEEEEEEE, LEGEND 🇮🇹😂 pic.twitter.com/hqNlq5oTHG— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 11, 2021
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Источник — Sport.ua
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