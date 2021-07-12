ЭМЕРСОН: «Мы должны хорошенько отпраздновать»

Защитник сборной Италии Эмерсон прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков», - сказал Эмерсон.

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.