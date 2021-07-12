Федерико БЕРНАРДЕСКИ: «Теперь мы – лучшие в Европе»

Форвард сборной Италии Федерико Бернардески прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Мы все это заслужили. Это был непростой для меня сезон, но я всегда продолжал усердно трудиться. Спасибо партнерам по команде, спасибо тренерскому штабу, всем, кто верил в меня... Теперь мы - лучшие в Европе, и лучшего вознаграждения придумать было невозможно», - сказал Бернардески.

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.