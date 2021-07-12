Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Теперь время наслаждаться»

Капитан сборной Италии – о победе над Англией в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 04:19
  • 170 просмотров
  • 2 комментария
Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Теперь время наслаждаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу», - сказал Кьеллини.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 12.07.2021 04:44
    0
    Понравилось, как дедушка Кьеллини завалил "за шкирку" англицкого пацана, который пытался оббежать дедушку в конце основного времени. Правда, желтяк получил, но, - то такое...
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 12.07.2021 04:26
    +1
    Он может преподавать как нужно оборонятся в Гарварде. Это со слов белоруского коментатора сказал Моуриньо о Къеллини.
    Терпеть не могу Моуриньо, но как он прав..
    Ссылка
    bolela11111
      bolela11111, 12.07.2021 04:26
    +1
    Он может преподавать как нужно оборонятся в Гарварде. Это со слов белоруского коментатора сказал Моуриньо о Къеллини.
    Терпеть не могу Моуриньо, но как он прав..
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 12.07.2021 04:44
    0
    Понравилось, как дедушка Кьеллини завалил "за шкирку" англицкого пацана, который пытался оббежать дедушку в конце основного времени. Правда, желтяк получил, но, - то такое...
    Ссылка
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