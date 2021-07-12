Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Теперь время наслаждаться»

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.
«Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу», - сказал Кьеллини.
Источник — УЕФА
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