Педри – лучший молодой игрок Евро-2020

18-летний полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым игроком Евро-2020.

Испанец провел на турнире 6 матчей, в каждом из которых выходил в стартовом составе. Причем лишь в четвертьфинале против Швейцарии он был заменен в самой концовке дополнительного времени.

Напомним, по итогам турнира Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал.