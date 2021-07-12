Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы сотворили что-то экстраординарное»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это.

Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу», - сказал Доннарумма.