Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы сотворили что-то экстраординарное»

Голкипер сборной Италии – о победе в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 02:43
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Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над национальной командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020.

«Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это. 

Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу», - сказал Доннарумма.

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Источник — УЕФА

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