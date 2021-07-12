ФОТО. Как Италия стала чемпионом Европы. Лучшие моменты финала

Скуадра Адзурра выиграла Евро-2020, обыграв в финале Англию по пенальти

  • 12.07.2021 02:40
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ФОТО. Как Италия стала чемпионом Европы. Лучшие моменты финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в серии пенальти выиграл заочную дуэль у Джордана Пикфорда.

ФОТО. Как Италия стала чемпионом Европы. Лучшие моменты финала

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Источник — Sport.ua

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