Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).
Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в серии пенальти выиграл заочную дуэль у Джордана Пикфорда.
ФОТО. Как Италия стала чемпионом Европы. Лучшие моменты финала
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Источник — Sport.ua
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