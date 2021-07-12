Гарет САУТГЕЙТ: «Мы безумно разочарованы»

Наставник сборной Англии – о поражении в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 02:18
  • 526 просмотров
  • 6 комментариев
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы безумно разочарованы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.

«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног», - сказал Саутгейт.

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.07.2021 02:52
    0
    Предлагаю всем 3 которые вышли на замену дать звание сэров
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.07.2021 02:37
    0
    Тренер хороший. Прогресс виден:
    ЧМ - 2014 последнее место в группе
    ЧЕ - 2016 проигрыш в 1/8 Исландии
    ЧМ - 2018 4-е место
    ЧЕ - 2020 2-е место
    На этом турнире Англия прежде всего запомнилась хорошей обороной. Но в финале надо всё-таки играть, а не ждать 88 минут, что счёт останется 1:0. Итальянцы хотели - они эту оборону всё-таки вскрыли. А потом уже футбольная фортуна повернулась к тем, кто больше хотел.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 02:34
    +3
    Англии повезло, что датчане не дотерпели до пенальти. Там бы их Шмейхель вынес сам.
    А так с помощью арбитра и мастера по ныркам Рахима Стерлинга - они побывали в финале.
    -
    А вообще Англия играла как-то странно на удержание 1-0, имея мощную команду и сильную лавку запасных. Тренер выпустил Решфорда и Санчо, очень серьезных игроков на 117 минуте.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 12.07.2021 02:33
    +2
    А Стерлинг-то как валится с ног. Иногда даже на ровном месте просто валится
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 02:33
    -1
    Пусть радуются серебру: потому как должны были вылететь от сборной Украины
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 12.07.2021 02:28
    +2
    Это карма! Представьте как были разочарованы датчане, которые проиграли из за слепоты арбитра!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 02:34
    +3
    Англии повезло, что датчане не дотерпели до пенальти. Там бы их Шмейхель вынес сам.
    А так с помощью арбитра и мастера по ныркам Рахима Стерлинга - они побывали в финале.
    -
    А вообще Англия играла как-то странно на удержание 1-0, имея мощную команду и сильную лавку запасных. Тренер выпустил Решфорда и Санчо, очень серьезных игроков на 117 минуте.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 12.07.2021 02:33
    +2
    А Стерлинг-то как валится с ног. Иногда даже на ровном месте просто валится
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 12.07.2021 02:28
    +2
    Это карма! Представьте как были разочарованы датчане, которые проиграли из за слепоты арбитра!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.07.2021 02:52
    0
    Предлагаю всем 3 которые вышли на замену дать звание сэров
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.07.2021 02:37
    0
    Тренер хороший. Прогресс виден:
    ЧМ - 2014 последнее место в группе
    ЧЕ - 2016 проигрыш в 1/8 Исландии
    ЧМ - 2018 4-е место
    ЧЕ - 2020 2-е место
    На этом турнире Англия прежде всего запомнилась хорошей обороной. Но в финале надо всё-таки играть, а не ждать 88 минут, что счёт останется 1:0. Итальянцы хотели - они эту оборону всё-таки вскрыли. А потом уже футбольная фортуна повернулась к тем, кто больше хотел.
    Ссылка
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