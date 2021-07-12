Гарет САУТГЕЙТ: «Мы безумно разочарованы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.

«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног», - сказал Саутгейт.

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.