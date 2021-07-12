Гарет САУТГЕЙТ: «Мы безумно разочарованы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.
«Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног», - сказал Саутгейт.
Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории. Для Англии это был дебютный финал турнира.
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Источник — УЕФА
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ЧМ - 2014 последнее место в группе
ЧЕ - 2016 проигрыш в 1/8 Исландии
ЧМ - 2018 4-е место
ЧЕ - 2020 2-е место
На этом турнире Англия прежде всего запомнилась хорошей обороной. Но в финале надо всё-таки играть, а не ждать 88 минут, что счёт останется 1:0. Итальянцы хотели - они эту оборону всё-таки вскрыли. А потом уже футбольная фортуна повернулась к тем, кто больше хотел.
А так с помощью арбитра и мастера по ныркам Рахима Стерлинга - они побывали в финале.
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А вообще Англия играла как-то странно на удержание 1-0, имея мощную команду и сильную лавку запасных. Тренер выпустил Решфорда и Санчо, очень серьезных игроков на 117 минуте.
А так с помощью арбитра и мастера по ныркам Рахима Стерлинга - они побывали в финале.
-
А вообще Англия играла как-то странно на удержание 1-0, имея мощную команду и сильную лавку запасных. Тренер выпустил Решфорда и Санчо, очень серьезных игроков на 117 минуте.
ЧМ - 2014 последнее место в группе
ЧЕ - 2016 проигрыш в 1/8 Исландии
ЧМ - 2018 4-е место
ЧЕ - 2020 2-е место
На этом турнире Англия прежде всего запомнилась хорошей обороной. Но в финале надо всё-таки играть, а не ждать 88 минут, что счёт останется 1:0. Итальянцы хотели - они эту оборону всё-таки вскрыли. А потом уже футбольная фортуна повернулась к тем, кто больше хотел.
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