Гарри КЕЙН: «Мы все – победители»

Капитан сборной Англии – о поражении в финале Евро-2020

  • 12.07.2021 01:59
  • 535 просмотров
  • 2 комментария
Гарри КЕЙН: «Мы все – победители»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финальном матче Евро-2020.

«У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все - победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе.

Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году», - сказал Кейн.

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.07.2021 03:15
    0
    Да фіг там! Переможці італійці , а ви програли.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.07.2021 02:50
    0
    Ну ничего, Харри. Тебе не привыкать
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 12.07.2021 03:15
    0
    Да фіг там! Переможці італійці , а ви програли.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 12.07.2021 02:50
    0
    Ну ничего, Харри. Тебе не привыкать
    Ссылка
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