Бонуччи – лучший игрок финального матча Евро-2020

Лучшим игроком финала Евро-2020 Италия – Англия признан защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи.

34-летний защитник сравнял счет на 67-й минуте и тем самым перевел игру в дополнительное время.

Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.