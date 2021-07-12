Доннарумма – лучший игрок Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

Напомним, в финале Доннарумма принес своей команде победу в серии пенальти, отразив два удара, а еще один раз соперник попал в штангу.

Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.