Доннарумма – лучший игрок Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.
Напомним, в финале Доннарумма принес своей команде победу в серии пенальти, отразив два удара, а еще один раз соперник попал в штангу.
Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.