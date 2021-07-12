Доннарумма – лучший игрок Евро-2020

Голкипер внес наибольшую лепту в успех сборной Италии

  • 12.07.2021 01:20
  • 619 просмотров
  • 2 комментария
Доннарумма – лучший игрок Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

Напомним, в финале Доннарумма принес своей команде победу в серии пенальти, отразив два удара, а еще один раз соперник попал в штангу.

Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 12.07.2021 02:04
    0
    Irrlicht, 12.07.2021 01:46
    ой не знаю. Хороший воротар, питань немає, гарно відіграв фінальну серію у свої 20, але це було не краще того ж Пікфорда, наприклад. Не хочу применшувати заслугу Донаруми, але все ж цю серію програли "англійські діти", а не виграв Донарума.
    Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
    Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
    Кейн провалив фінал. А Доннарума на рівні всі матчі. Хоч раз воротаря виділили. А К'єза топчик просто, сам не очікував такоі гри від нього.
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 12.07.2021 01:46
    0
    ой не знаю. Хороший воротар, питань немає, гарно відіграв фінальну серію у свої 20, але це було не краще того ж Пікфорда, наприклад. Не хочу применшувати заслугу Донаруми, але все ж цю серію програли "англійські діти", а не виграв Донарума.
    Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
    Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 12.07.2021 02:04
    0
    Irrlicht, 12.07.2021 01:46
    ой не знаю. Хороший воротар, питань немає, гарно відіграв фінальну серію у свої 20, але це було не краще того ж Пікфорда, наприклад. Не хочу применшувати заслугу Донаруми, але все ж цю серію програли "англійські діти", а не виграв Донарума.
    Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
    Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
    Кейн провалив фінал. А Доннарума на рівні всі матчі. Хоч раз воротаря виділили. А К'єза топчик просто, сам не очікував такоі гри від нього.
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 12.07.2021 01:46
    0
    ой не знаю. Хороший воротар, питань немає, гарно відіграв фінальну серію у свої 20, але це було не краще того ж Пікфорда, наприклад. Не хочу применшувати заслугу Донаруми, але все ж цю серію програли "англійські діти", а не виграв Донарума.
    Із Італії я б виділив Кьєзу. Чисто, тому що травмувався у фіналі, вирішили дати не йому, а воротарю? Він і у попередніх матчах був хорошим, ми ж про турнір говоримо. Таке...
    Я б навіть радше Кейна нагородив, чим Донаруму. Шикарний турнір для хлопчини, та й сьогодні матч команд був рівним, можна було нагороду віддати і супернику.
    Ссылка
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