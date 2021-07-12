ВИДЕО. Эпичная серия пенальти! Как Доннарумма принес Италии титул Евро

Национальная команда Италии выиграла Евро во второй раз в истории

  • 12.07.2021 01:35
  • 741 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Эпичная серия пенальти! Как Доннарумма принес Италии титул Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в серии пенальти выиграл заочную дуэль у Джордана Пикфорда.

Евро-2020. Финал

Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2.

Серия пенальти: Берарди – 1:0. Кейн – 1:1. Белотти – 1:1 (вратарь). Магуайр – 1:2. Бонуччи – 2:2. Рэшфорд – 2:2 (штанга). Бернардески – 3:2. Санчо – 3:2 (вратарь). Жоржиньо – 3:2 (вратарь). Сака – 3:2 (вратарь).

ВИДЕО. Эпичная серия пенальти! Как Доннарума принес Италии титул Евро

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Гриненко
      Александр Гриненко, 12.07.2021 02:06
    +4
    Три гола не забиты афроамериканскими нигерами,но никто на колено перед ними не встал,что за дискреминация такая?😀
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 12.07.2021 02:06
    +4
    Три гола не забиты афроамериканскими нигерами,но никто на колено перед ними не встал,что за дискреминация такая?😀
    Ссылка
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