ВИДЕО. Эпичная серия пенальти! Как Доннарумма принес Италии титул Евро

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).
Италия выиграла Евро во второй раз в истории. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в серии пенальти выиграл заочную дуэль у Джордана Пикфорда.
Евро-2020. Финал
Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2)
Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2.
Серия пенальти: Берарди – 1:0. Кейн – 1:1. Белотти – 1:1 (вратарь). Магуайр – 1:2. Бонуччи – 2:2. Рэшфорд – 2:2 (штанга). Бернардески – 3:2. Санчо – 3:2 (вратарь). Жоржиньо – 3:2 (вратарь). Сака – 3:2 (вратарь).
ВИДЕО. Эпичная серия пенальти! Как Доннарума принес Италии титул Евро
Источник — Sport.ua
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