ФРАНКОВ: «Третье поражение Англии в рамках Евро. Итальянское проклятие»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о финале Евро-2020, в котором сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти.

«Бонуччи хотел изобразить Пирло-2012. Похоже, получилось

Копия 2012 во всем! Нет, не во всем — последний удар меняет.

Но какая разница. Самый последний удар сводит к тому же результату. Третье поражение Англии в рамках Евро, пятое — с учетом еще и ЧМ. Итальянское проклятие», — написал Франков.