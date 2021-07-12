ФРАНКОВ: «Третье поражение Англии в рамках Евро. Итальянское проклятие»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о финале Евро-2020, в котором сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти.
«Бонуччи хотел изобразить Пирло-2012. Похоже, получилось
Копия 2012 во всем! Нет, не во всем — последний удар меняет.
Но какая разница. Самый последний удар сводит к тому же результату. Третье поражение Англии в рамках Евро, пятое — с учетом еще и ЧМ. Итальянское проклятие», — написал Франков.
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